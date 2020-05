Ako svoju garderobu želite začiniti s malo boje, zašto to ne bi bila žuta? Nijanse žute ovog proljeća i ljeta slove kao ultimativni 'must have', a modne ovisnice već su se oboružale komadima u ovoj vibrirajućoj boji koja priziva ljeto

Još potkraj prošle godine Pantone Colour je objavio listu trendi boja za 2020. godinu. Ovu su vijest budno pratili svi ljubitelji mode koji su brže bolje pohitali opskrbiti se komadima u hit bojama. Osim plave, koja je proglašena bojom 2020., ove sezone najveći utjecaj imat će još nekoliko živih boja, kao stvorenih za ljetne mjesece.

Paleta boja u 2020. varirat će od vatrene crvene, preko koraljne zelene i bijele, do jarko žute. Upravo je žuta glavna tema ovog članka.

Na proteklim tjednima mode imali smo prilike vidjeti razne nijanse žute. Erdem, Lacoste, Balmain, Pyer Moss, Elisabetta Franchi, Lanvin, Rejina Pyo i Akris samo su neki od modnih brendova koji su svoje kolekcije za proljeće/ljeto 2020. začinili ovom vibrirajućom bojom.

Odvažne nijanse žute imali smo prilike vidjteti i na ulicama modnih metropola kojima su se prešetavale modne blogerice i influencerice iz cijelog svijeta. Bez obzira hoćete li u svoj ormar pospremiti nekoliko odjevnih komada u žutoj boji ili tek pokoji žuti modni dodatak, s dozom žute nećete pogriješiti, jer baš svaki stajling podiže u trenu.