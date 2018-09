Mirjana Mikulec savjetuje kako udahnuti novi look najvažnijem prostoru u domu

Dobro isplaniran i funkcionalan dnevni boravak središnji je dio svakog doma kojem se treba posvetiti velika pozornost prilikom uređenja. Uoči sajma InDizajn - festival modernog doma, koji će od 13. do 16. rujna održati treću godinu zaredom u Areni Zagreb, u organizaciji Mirjane Mikulec, naša poznata dizajnerica dala je za tportal nekoliko korisnih ideja za preuređenje dnevnog boravka

Kako postići ugodnu atmosferu u dnevnom boravku? Koja je uloga zelenila u domu?

Ugodna atmosfera u prostoru najčešće ovisi o vama samima - kada prostor odiše vašim karakterom, kada se iz prostora već na prvu da iščitati nešto o vama, to je ugodan prostor, ne samo za vas, već i za sve one koji će ga posjetiti. To ćete postići mnoštvom slika ili vama dragih fotografija, zatim suvenira i sitnica s putovanja, mirisnim svijećama, ambijentalnom rasvjetom, ali i zelenilom. Biljke svaki prostor čine ugodnijim i prirodnijim pa ih je poželjno postaviti na nekoliko mjesta u domu, gdje će njihova ljepota doći do izražaja.

Zašto je rasvjeta bitna? Dajemo li dovoljno pozornosti rasvjeti prilikom uređenja dnevnog boravka?

Bez dobre rasvjete nema ni dobrog interijera. Ne samo da ona prostor čini osvjetljenijim i time ugodnijim, već stvara atmosferu, pogotovo kada govorimo o dekorativnoj, ambijentalnoj rasvjeti. Zato osobno uvijek volim vidjeti zanimljivu visilicu u dnevnom boravku ili iznad blagovaonskog stola. Dobrodošle su i stolne lampe ili pak podne, osobito ako ih smjestite uz trosjed ili kod kutka za čitanje.

Koji detalji djeluju luksuzno, a nisu skupi, pomoću kojih možemo osvježiti dnevni boravak?

Najbolje je odabrati detalje od plemenitih materijala ili njihove imitacije, na primjer odlično će izgledati zlatna, srebrna ili bakrena vaza, izduženi elegantni svijećnjaci i neko zanimljivo ulje na platnu koje možete i sami naslikati ili pak neko veliko ogledalo klasičnih, starinskih linija.

Koju veličinu tepiha treba birati i kakvi su sad tepisi in?

Tepih bi gotovo uvijek trebao biti nešto duži od dužine trosjeda, ako je riječ o dnevnom boravku. Popularni su vuneni modeli, razni grafički uzorci koji lako podignu i najjednostavnije uređen dnevni boravak, ali i meki baršunasti tepisi. Važno je samo da odabir modela bude prilagođen stilu uređenja.