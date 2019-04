Mirjana Mikulec otkriva kako s lakoćom stvoriti blagdanski ugođaj u domu

Lijepo dekoriran dom doprinijet će stvaranju blagdanske atmosfere te učiniti da se obitelj i dragi ljudi osjećaju posebno i da te trenutke zauvijek pohrane u svom sjećanju, a kako s lakoćom dekorirati blagdansku trpezu sa stilom, otkriva popularna domaća dizajnerica Mirjana Mikulec

Više nego ikada prije skloni smo u svečanim blagdanskim prigodama biti spontani i neformalni te istaknuti svoj individualizam, no tradicije i estetike se pritom ipak ne bismo trebali odreći. Ma kako moderno izgledao vaš dom u vrijeme blagdana, uvijek je zanimljivo koketirati s tradicijom te ju interpretirati na novi način, ako želite posve suvremen štih. Jer u tradiciji i nostalgiji je i čar blagdana, zar ne?

'Običaji, boje, detalji i dekori vraćaju nas u neka prošla vremena i proslave blagdana, slatka sjećanja na obiteljska okupljanja, anegdote, atmosferu koja je vladala za stolom... Neka tako bude i ove godine! A najbolji način da to postignete, pored okupljanja obitelji i dragih ljudi te pomno odabranih jela, jest dekoriranje stola. Odabir stolnjaka, tanjura, zdjela, cvijeća ili nekih drugih dekorativnih detalja može stol učiniti posebnim', savjetuje dizajnerica Mirjana Mikulec te nudi nekoliko inspiracija koje će zadovoljiti svačiji ukus.

Decentno i jednostavno

Ako niste pristalica pastelnih tonova koji uglavnom vladaju na svim uskrsnim dekoracijama te volite jednostavnost, no ne biste se sasvim odrekli tradicije, nudimo verziju u kojoj nećete skrivati crnu boju svoga stola. Štoviše, možete ga naglasiti podmetačima u istoj boji. Bit će to decentni odmak od uobičajenog, no itekako će vaš stol privlačiti poglede. I u tom slučaju tanjuri bi svakako trebali biti u nekoj drugoj boji. Maksimalnu jednostavnost postići ćete odabirom bijelih tanjura i posuda. Štih tradicije unesite detaljima poput simboličnih figurica, svijećnjaka i cvijeća – žarke boje oživjet će vaš blagdanski stol.