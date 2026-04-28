Minea je u mini haljini bila magnet za poglede: Njezine vitke bilo je teško ne primijetiti

Mini haljina s čipkom ove sezone ponovno ulazi u fokus, a Minea je na premijeri filma 'Vrag nosi Pradu 2' pokazala kako takav komad izgleda u večernjoj varijanti
Minea je na crveni tepih stigla je u kratkoj haljini s čipkastim rubom koja je u prvi plan stavila noge, dok je ostatak kombinacije ostao u smirenijem tonu. Krojem i duljinom haljina prati liniju tijela, a čipka donosi kontrast jednostavnom gornjem dijelu. Stajling je nadopunila svijetlim sakoom koji ublažava dojam mini duljine i čini cijeli outfit uravnoteženijim. Nude salonke dodatno vizualno produžuju noge, dok je torbica sa zlatnim detaljima unijela dozu aktualnosti, naime, upravo su takvi akcenti ove sezone među poželjnijima.
Povratak čipke
Čipka se posljednjih sezona vraća u kolekcije, ali u drugačijem kontekstu nego prije. Umjesto klasičnih, romantičnih komada, sada se pojavljuje kao detalj na jednostavnijim krojevima ili u kombinaciji s komadima koji joj daju suvremeniji okvir. Takav pristup prigrlila je i Minea. Mini kroj i čiste linije ublažavaju dekorativnost čipke, pa cijeli look ostaje nosiv i izvan večernjih događanja.
U svakodnevnim kombinacijama čipka više ne traži puno – dovoljan je jedan komad ili detalj koji će razbiti jednostavan outfit i dati mu malo karaktera, bez kompliciranja i viška stiliziranja.