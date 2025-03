Melania Trump privukla je sve poglede u bež odijelu s posebnim detaljem

Vrhunska elegancija

Posebnost ovom looku nadahnutim poslovnom elegancijom dala je crna kravata.

Kosu je stilizirala u opuštene valove, a njezin je make up bio besprijekoran uključujući njezin prepoznatljivi smokey eyes i decentan ruž svijetloružičaste nijanse.

Inače, riječ je o njezinom prvom samostalnom javnom nastupu otkako je 20. siječnja ponovno preuzela ulogu prve dame.

'Zaštita naše mladeži mora biti prioritet. Ovaj zakon je ključan korak u osiguravanju sigurnosti svih Amerikanaca u digitalnom dobu', rekla je Melania Trump novinarima nakon sastanka s članovima Kongresa.

Prijedlog zakona, nazvan 'Take It Down Act', predviđa kriminalizaciju objave intimnih snimaka bez pristanka na saveznoj razini, uključujući i računalno generirane 'deepfake' slike. Također bi obvezao društvene mreže da u roku od 48 sati uklone sporni sadržaj na zahtjev žrtve.