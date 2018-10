Meghan Markle pokazala dosad najpovoljniji stajling i ležernu frizuru

Meghan Markle i princ Harry doputovali su u Australiju u sklopu svoje velike međunarodne turneje. Nakon što je prvog dana dolaska u Sydney zablistala u bijeloj haljini s potpisom australske dizajnerice Karen Gee, vojvotkinja od Sussexa se drugog dana službenog posjeta pridružila suprugu princu Harryju na pikniku u parku Victoria u Dubbou i još jednom preusmjerila svu pažnju na sebe

'Uvijek smo imale predivno prijateljstvo. Svake godine proteklih nekoliko godina došla bi me podržati na Wimbledon. Sada me podupire na druge načine. No, naše prijateljstvo je još uvijek jednako jako. Oduvijek smo podržavale jedna drugu, bile jedna uz drugu kada je bilo teško', opisala je tenisačica svoj odnos s Meghan.

Za razliku od dosadašnje frizure - ležerno isfeniranih kovrča, Meghan je ovog puta promijenila look, odlučivši se za elegantni zalizani niski konjski rep s razdjeljkom i decentan make up.