Mario Mlinarić bio je na vrhuncu, a onda je naglo nestao iz medija i preselio iz Zagreba; evo zašto

Nekadašnji glumac iz sapunica, sudionik reality showa, a danas trener sa zavidnom karijerom i sportskim postignućima i priznanjima. Mario Mlinarić na vrhuncu svoje slave napravio je životni preokret. Otkrio je zašto je s obitelji napustio Zagreb i odlučio otići s televizije

'Nakon jutarnje kave slijede priprema djece za školu i vrtić, trening, posao, dječje sportske aktivnosti... Slobodno vrijeme obično provodimo u šetnjama, na izletima ili se opuštamo uz neki dobar film', rekao je nadalje Mlinarić kojem se Opatija iznimno sviđa jer mu ona nudi sve što je potrebno za kvalitetan obiteljski život. More, Učka, sport, kultura, divni ljudi, blizina Istre, Rijeke, Zagreba... sve je to, kaže, utjecalo na odluku o preseljenju.

Široj javnosti Mario je postao poznat kada se kao mladić pojavio u RTL-ovoj sapunici 'Zabranjena ljubav', nakon koje se posebno orijentirao na sport uz koji je vezan od djetinjstva.

Obilježila ga je obiteljska dramu o kojoj nerado govori u medijima, a kada je kao 11-godišnjak ostao bez majke koja je umrla nakon sukoba s Marijevim ocem. Nakon toga Mario i njegova tri godine starija sestra Andrea ostali su sami te iz rodnog Bjelovara preselili u Osijek stricu i strini.

'Sve što imam reći o svojem životu, svojem djetinjstvu i obitelji mogu ispričati i sam. Da, imao sam teško djetinjstvo, ali sve je to utjecalo na to kakav sam danas. Odmalena, moj je cilj bio biti čovjek', rekao je Mlinarić i dodao da upornost i vjera u same sebe sve čine jačim.