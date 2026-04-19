Marama kao top hit je i na zagrebačkoj špici, a ovaj stajling to dokazuje

Zagrebačka špica ponovno je ponudila modni trenutak koji se ne ignorira – marama nošena poput topa preuzela je glavnu riječ u upečatljivom outfitu

Ove subote na zagrebačkoj špici svjedočili smo stajlingu koji spaja odvažnost i lakoću, a istovremeno potvrđuje kako i najjednostavniji komad može postati ključ cijele kombinacije. Upravo taj trik posljednjih mjeseci osvaja modne ovisnice jer ‘podiže stajlinge’ i daje im osobni potpis. U središtu ovog izdanja je svilena marama transformirana u top – potez koji modni insajderi sve češće ističu kao jedan od najefektnijih stilističkih trikova. Umjesto klasične funkcije modnog dodatka, marama ovdje postaje nosivi komad koji definira cijeli look.

Takav pristup modi nije nov, ali doživljava snažan povratak jer omogućuje kreativnost bez velikog ulaganja. Kako pokazuju i trendovi, marama se lako pretvara u top koji otkriva ramena i unosi dozu razigranosti u kombinaciju . Boje, volumen i stav Outfit dodatno dobiva na snazi kroz široke crvene hlače koje naglašavaju siluetu i daju dinamiku hodu. Kombinacija voluminoznih krojeva i upečatljivog uzorka na marami stvara vizualni kontrast koji privlači poglede. Poseban naglasak stavljen je i na modne dodatke, oversized sunčane naočale i statement torbu, koji cijelom izdanju daju dozu urbanog samopouzdanja.

+2 Street style izdanja na špici Izvor: tportal.hr / Autor: Ivan Mraković i Krešimir Butiga