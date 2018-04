Ma koliko se trudili, nemate travnjak iz snova? Možda je problem u ovome...

Duga zima ostavila je traga i na travnjacima. Umjesto lijepe zelene boje, travnjak je žućkasto-smeđ i prorijeđen, a početak proljeća idealno je vrijeme da mu pružite zasluženi tretman i vratite mu stari sjaj. Evo nekoliko korisnih savjeta i trikova koji će vam pomoći uzgojiti lijep i bujan zeleni travnjak

Travnjak je potrebno redovito održavati. Stručnjaci tvrde da ga je pametnije zalijevati jednom tjedno i dugo nego više puta po nekoliko minuta. Na taj način voda će bolje doprijeti do korijena i nahraniti travu. Osim toga, izrast će manje korova. No kada nastupe velike vrućine, potrebno je promijeniti brigu o travnjaku. Ako sami zalijevate travu ili imate prskalicu za vodu, važno je da zalijevate kraće i češće kako biste izbjegli pojavu lokvi ili otjecanja vode. Također, zalijevajte rano ujutro ili kasno uvečer kako ne bi došlo do spaljivanja travnjaka. No svaki travnjak bit će zadovoljan s dovoljno 'hrane', vode, njege... Ako ne znate gdje potražiti adekvatne proizvode, zavirite u našu galeriju.