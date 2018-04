Vrijeme je za uređenje vrta: Evo kako ga probuditi iz zimskog sna i vratiti mu sjaj

Stigli su topliji dani, a s njima je započelo i buđenje prirode. Sve to automatski povlači za sobom i početak radova u vrtu, budući da nakon niskih temperaturi, snijega i ostaloga što nam zima nosi, treba napraviti dobru pripremu za nadolazeći period

Niske temperature, snijeg i led smrznuli su tlo, a dolazak toplijih dana mnoge je probudio iz 'zimskog sna'. U kratkom periodu potrebno je dobro razmisliti kako urediti svoj vrt, bez obzira radi li se o balkonskom ili dvorišnom vrtu. Zemlju treba pripremiti za sadnju, korov treba počupati, presaditi treba sobne biljke, sve to prihraniti, a na kraju i očistiti i 'istuširati'.

Kako bi u potpunosti bili sigurni da je pravo vrijeme za početak radova i sadnju, pričekajte da s nicanjem krene prvo korov. No, prije negoli i on krene sramežljivo izlaziti iz zemlje, istu 'prihranite' posipanjem organskog gnojiva . Važno je da ga ne ukopate, već da ga ostavite na površini. Na taj način će s vremenom, i procesom raspadanja, najbolje prodrijeti kroz dublje slojeve zemlje.

Ukoliko ne želite koristiti kemikalije, a niste ljubitelj niti ručnog čupanja korova, uvijek možete posaditi biljke koje štite zemlju, primjerice bršljan, koji će ga gušiti i spriječiti da sunce dopre do njega.

Veliku pažnju obratite i na invanzivne biljke, osobito one prepune alergena, i potrudite se uništiti ih. Na jadranskim otocima to su kanadska hudoljetnica, srebrnolisna pomoćnica, pajasen ili kiselo, no ona od koje najviše svi strahuju, osobito alergičari, ambrozija, koja svojim malim i neuglednim cvatovima može godišnje proizvesti gotovo šest tisuća plodova veličine nekoliko milimetara, i širi se nevjerojatnom brzinom.