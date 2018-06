Ljetni trendovi: Neka vaš mirisni hladnjak zablista u duginim bojama

Zahvaljujući NoFrost tehnologiji zaboravite na grebanje, odleđivanje i 'ribanje' hladnjaka. Odlučite li se za jedan od ovih uređaja uštedjet ćete si vrijeme i ostati u zen-u

Brzi životni ritam i prekrcanost obvezama često ne ostavljaju previše vremena i energije za kućanske poslove. Sigurno se sjećate vremena velikih 'generalki' kojima su bile sklone naše majke i bake, no danas je takav scenarij gotovo nemoguća misija. Čišćenje stana najčešće se svodi na usisavanje, brisanje prašine, te pospremanje posuđa i održavanje higijene u kupaonici. Pranje tepiha, zavjesa, madraca… manje ili više sve to prepušta se servisima za čišćenje. No, još uvijek postoje veći zahvati koje ne možemo predati nekome i otići na odmor. Detaljno čišćenje hladnjaka jedan je od njih!

Grebanje leda, odleđivanje, ribanje… sve to dio je starog običaja čišćenja koje je trajalo po dva dana i zadavalo mnoge muke jer bi osim čišćenja, trebalo razmisliti i kamo s namirnicama. Tom problemu došao je kraj zahvaljujući hladnjacima s NoFrost tehnologijom koji više 'ne ljube led'. Dakle, kod ovih hladnjaka, osim uštede električne energije zasigurno štedite i živce jer naprosto - nema više struganja leda iz zamrzivača.

Intenzivno kruženje hladnog zraka eliminira vlagu iz zamrzivača što sprječava nakupljanje leda i u potpunosti onemogućava lijepljenje zamrznute hrane! Smrznuta hrana neće nakupljati led niti se međusobno lijepiti što hladnjak čini urednijim, a vama zadaje manje muka. Čišćenje ovakvog uređaja svodi se na prebrisavanje, za što ne morate odvajati dan ili dva. Dovoljno je da kod svakog premještanja hrane, samo pređete krpom namočenom u vodu s malo octa (jer dezinficira i neutralizira neugodne mirise) i hladnjak će blistati – poput magije, u samo potez ili dva.

Čist hladnjak preduvjet je za igrice s hranom koje počinju izborom i kupnjom kvalitetnih namirnica, a završavaju kuhanjem i pripremanjem savršenih kombinacija. Uredan hladnjak može vam poslužiti i kao ormar za namirnice pa se ovoga ljeta poigrajte i primjerice, kompletan sadržaj poslažite po duginim bojama. U vašem No Frost predivnom, mirisnom hladnjaku, sve će izgledati perfektno! Zato uopće ne treba dovoditi u pitanje isplati li se uložiti u novi NoFrost uređaj iz ponude Gorenja. Isplati se – dvostruko!