Ljeti nam je koža sklonija nastanku ožiljaka od akni, ali i za to ima lijeka

Ljeto je vrijeme kad se čak i onima koji inače nemaju problama s bubuljica na licu zna pojaviti poneka akna, ostavljajući podsjetnik na dugo toplo ljeto u vidu ožiljaka

Nijedan ton kože nije imun na ožiljke od akni. Ljudi svjetlije kože skloniji su atrofičnim i hipertrofičnim ožiljcima, a koža im se može crveniti ili poružičastiti kako ranice zacjeljuju. Ljudi srednjeg do tamnog tona kože, ili oni koji lako potamne, vjerojatnije će primijetiti na koži hiperpigmentaciju ili keloidne ožiljke.

Ožiljke od akni ne treba brkati s post-upalnom hiperpigmentacijom , površinskim tragovima koji na koži ostaju nakon izbijanja akni, a ovisno o tonu kože mogu biti ružičasti ili više smeđi. Tehnički gledano to nisu ožiljci, nego područja naslaga melanina koja će s vremenom, kako se stanice kože regeneriraju, izblijediti.

Općenito, svaki trag koji na koži ostane nakon zarstanja bubuljice nazivamo ožiljci od akni, a ti tragovi nisu uvijek jednaki. Atrofični ožiljci pojavljuju se kao sitna udubljenja ili rupice na koži, hipertrofični ožiljci su ispupčenja koja nastaju kada koža u procesu zacjeljivanja stvara prviše novih stanica pa dođe do gomilanja, a ako primijetite puniji i tamniji ožiljak koji je površinom veći od mjesta na kojem je bila akna, vjerojatno je riječ o keloidnom ožiljku .

Hoće li sve akne nastale djelovanjem sunca ostaviti ožiljke za sobom? Akne koje izbijaju bliže površini vjerojatno će zacijeliti bez ikakvih vidljivih tragova, ali one dublje i tvrdokornije vjerojato će ostaviti trag. Na nastanak potencijalnog ožiljka može utjecati i način na koji tretiramo aktivni prištić pa ovome treba posvetiti posebnu pažnju.

Kako tretirati ožiljke od akni u ljetnom periodu?

Kao preventivnu mjeru možete koristiti nekomodogene proizvode, jer nanošenje proizvoda, uključujući i one sa zaštitnim faktorom od UV zraka, koji začepljuju pore dovodi do većeg broja začepljenja pa time i više akni. Dodate li tome znoj kojeg u vrućim ljetnim mjesecima ne manjka, imate savršene uvjete za razvoj više bakterija što povećava šansu da se napunjene pore inficiraju i eruptiraju, a sve to potencijalno može stvoriti ožiljak.

Proizvodi sa satojcima za posvjetljivanje kože

Općenito, osobe s tamnijim tonovima kože trebale bi birati kozmetičke proizvode sa sastojcima koji pomažu posvjetliti tamne mrlje, poput kojične kiseline, retinola ili hidrokinona.

Kreme za sunčanje na bazi cinka

Ako vam se stanje s aknama pogoršava tijekom ljeta, birajte kremu za sunčanje na bazi cinka koja UV zrake odbija umjesto da ih apsorbira. Ove kreme s pravom možemo smatrari proizvodima 'dva u jednom', jer sprečavanjem prodora UV zraka u kožu djeluju i protuupalno.

Izbegavajte diranje i istiskivanje akni

Istiskivanje prištića vrlo je raširena metoda ubijanja dosade ili rješavanja stresa, a posljedice mogu biti još veći stres, a vrlo vjerojatno i još više dosade, jer će vas biti sram izlaziti van. Dodirivanjem, stiskanjem i poticanjem prištića na izlazak zapravo pomažete bakterijama da prodru u kožu, čime stvarate veće šanse za upale, a time i za više ožiljaka.

Osim toga, vrlo malo ljudi zna kad je pravi trenutak za istisnuti bubuljicu, ili još gore, kad prestati s istiskanjem. Većina to čini dok ne krene krv ili dok ne istraumatiziraju kožu, što se fizički manifestira kao infekcija, iritacija ili ožiljak.

Prilagodite rutinu njege kože

Usvajanje i pridržavanje rutine njege kože može spriječiti izbijanje akni, a time vas i spasiti brige oko ožiljaka. Imate li suhu kožu, birajte nježnije kozmetičke proizvode koji ne isušuju dodatno kožu, jer u protivnom može doći do pojačanog crvenila ili iritacije koji nisu samo neugodni, već mogu i pogoršati situaciju s ožiljcima.