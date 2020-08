Radite li i vi ove pogreške u njezi kože koje vas mogu skupo koštati?

Svi znamo koliko je važna svakodnevna njega jer naš najveći organ sve pamti stoga pripazite na ove najčešće pogreške kojih možda niste ni svjesni

Dermatolozi upozoravaju na vrlo čestu pogrešku koji mnogi činimo njegujući lice, a to je da svome tijelu činimo ono što bismo činili i licu. Dakle, vrlo veliki broj nanosi kremu samo na područje lica no ne i na vrat i dekolte, osobito zimi. Stoga nanesite kremu ne samo na lice, već i na ostala zanemarena dijela ispod brade poput laktova, koljena i peta koja vrlo često zaobilazimo prilikom svakodnevne njege.

Ako ste i vi među onima čije su police u kupaonici ispunjene do posljednjeg vrha s najrazličitijim proizvodima za njegu kože no vječito ste nezadovoljni rezultatom, vjerojatno radite 'klasične' greške kad je u pitanju svakodnevna njega.

4. Oprezno s 'uradi sama' proizvodima

Dakako, prirodne maske ili pilinzi ako se koriste umjereno nikako ne mogu štetiti koži, no treba biti oprezan s pojedinim 'DIY' receptima za njegu kože. Iako smo skloni misliti kako namirnice ne mogu našoj koži nanijeti nikakvu štetu, to nije sasvim točno. Neki od najčešćih 'uradi sama' sastojaka mogu ostaviti vašu kožu u gorem stanju nego prije nanošenja. To se odnosi upravo na sok od limuna koji pomaže kod uklanjanja tzv. pjega od sunca, no on doslovno može ostaviti opekotine na vašoj koži, dok primjerice kurkuma može obojiti vašu kožu! Stoga oprezno.