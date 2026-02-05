BEAUTY TRIKOVI

Lijepa kraljica u 54. godini sve iznenađuje mladolikim izgledom - evo u čemu je njena tajna

L.M.B

05.02.2026 u 21:01

Kraljica Mary
Kraljica Mary Izvor: Profimedia / Autor: Jesper Sunesen/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Bionic
Reading

U 54. godini kraljica Mary izgleda iznimno svježe i odmorno, a prema mišljenju stručnjaka, razlog nije u brzom rješenju ili agresivnim tretmanima, već u dugoročnoj njezi i dosljednosti.

Kraljica Mary od Danske iza sebe ima intenzivan početak godine, no umor se ne vidi na njezinu licu. Iako se na službenim događanjima uvijek pojavljuje s make-upom, stručnjaci ističu da je upravo zdrava i uravnotežena koža temelj njezina blistavog izgleda.

vezane vijesti

Nije riječ o pomlađivanju, nego o zdravlju kože

Prema riječima londonske dermatologinje dr. Ellie Sateei, izgled kraljice Mary ne odaje težnju za pomlađivanjem, već dosljedno ulaganje u kvalitetu kože.

'Ono što vidimo kod kraljice Mary nije potraga za mladošću, već rezultat iznimne brige o zdravlju kože. Ujednačen ten, jasnoća i prirodna blistavost znak su dugogodišnje njege, a ne naknadnih korekcija', istaknula je stručnjakinja u razgovoru za Hello.

Kraljica Mary
Kraljica Mary Izvor: Profimedia / Autor: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Dodaje kako ovakav izgled ne dolazi preko noći: 'Ovakva svježina ne proizlazi iz brzih rješenja, već iz kontinuiteta i umjerenosti.'

Očuvanje kožne barijere kao prioritet

Stručnjaci navode da hormonalne promjene s godinama utječu na kolagen, elastičnost i razinu hidratacije, no kod kraljice Mary posebno se ističe očuvana kožna barijera.

'Koža djeluje smireno, hidrirano i stabilno, što upućuje na dugotrajnu zaštitu od sunca, discipliniranu rutinu i tretmane koji jačaju kožu, umjesto da je preopterećuju', objašnjava dr. Sateei.

Kraljica Mary i Jacobsen
Kraljica Mary i Jacobsen Izvor: Profimedia / Autor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Kolagen ispred trenutnog efekta

Estetska liječnica dr. Barbara Kubicka naglašava da je u zrelijoj dobi ključno očuvati strukturu kože, a ne juriti za brzim vizualnim promjenama.

'Kolagen je temelj čvrstoće i elastičnosti kože. Fokus treba biti na njegovu očuvanju kako bi koža dugoročno ostala otporna, zdrava i svijetla', kaže Kubicka.

Dodaje da je cilj ovakvog pristupa prirodan izgled: 'Koža treba djelovati odmorno i njegovano, bez da pažnju privlače bilo kakve intervencije.'

Izvor: EPA / Autor: EPA

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BEAUTY TRIKOVI

BEAUTY TRIKOVI

Lijepa kraljica u 54. godini sve iznenađuje mladolikim izgledom - evo u čemu je njena tajna
ČAK I NAKON OZLJEDE

ČAK I NAKON OZLJEDE

Jennifer Aniston kune se u ovu metodu vježbanja: Savršena je za žene iznad 50 godina - nema odricanja
DVA FAKTORA

DVA FAKTORA

Maslinovo ulje nije uvijek zdravo: Ovu ključnu razliku mnogi zanemaruju

najpopularnije

Još vijesti