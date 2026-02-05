Lijepa kraljica u 54. godini sve iznenađuje mladolikim izgledom - evo u čemu je njena tajna

U 54. godini kraljica Mary izgleda iznimno svježe i odmorno, a prema mišljenju stručnjaka, razlog nije u brzom rješenju ili agresivnim tretmanima, već u dugoročnoj njezi i dosljednosti.
Kraljica Mary od Danske iza sebe ima intenzivan početak godine, no umor se ne vidi na njezinu licu. Iako se na službenim događanjima uvijek pojavljuje s make-upom, stručnjaci ističu da je upravo zdrava i uravnotežena koža temelj njezina blistavog izgleda.
Nije riječ o pomlađivanju, nego o zdravlju kože
Prema riječima londonske dermatologinje dr. Ellie Sateei, izgled kraljice Mary ne odaje težnju za pomlađivanjem, već dosljedno ulaganje u kvalitetu kože.
'Ono što vidimo kod kraljice Mary nije potraga za mladošću, već rezultat iznimne brige o zdravlju kože. Ujednačen ten, jasnoća i prirodna blistavost znak su dugogodišnje njege, a ne naknadnih korekcija', istaknula je stručnjakinja u razgovoru za Hello.
Dodaje kako ovakav izgled ne dolazi preko noći: 'Ovakva svježina ne proizlazi iz brzih rješenja, već iz kontinuiteta i umjerenosti.'
Očuvanje kožne barijere kao prioritet
Stručnjaci navode da hormonalne promjene s godinama utječu na kolagen, elastičnost i razinu hidratacije, no kod kraljice Mary posebno se ističe očuvana kožna barijera.
'Koža djeluje smireno, hidrirano i stabilno, što upućuje na dugotrajnu zaštitu od sunca, discipliniranu rutinu i tretmane koji jačaju kožu, umjesto da je preopterećuju', objašnjava dr. Sateei.
Kolagen ispred trenutnog efekta
Estetska liječnica dr. Barbara Kubicka naglašava da je u zrelijoj dobi ključno očuvati strukturu kože, a ne juriti za brzim vizualnim promjenama.
'Kolagen je temelj čvrstoće i elastičnosti kože. Fokus treba biti na njegovu očuvanju kako bi koža dugoročno ostala otporna, zdrava i svijetla', kaže Kubicka.
Dodaje da je cilj ovakvog pristupa prirodan izgled: 'Koža treba djelovati odmorno i njegovano, bez da pažnju privlače bilo kakve intervencije.'