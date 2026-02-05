Lijepa kraljica u 54. godini sve iznenađuje mladolikim izgledom - evo u čemu je njena tajna

Kraljica Mary od Danske iza sebe ima intenzivan početak godine, no umor se ne vidi na njezinu licu. Iako se na službenim događanjima uvijek pojavljuje s make-upom, stručnjaci ističu da je upravo zdrava i uravnotežena koža temelj njezina blistavog izgleda.

'Ono što vidimo kod kraljice Mary nije potraga za mladošću, već rezultat iznimne brige o zdravlju kože . Ujednačen ten, jasnoća i prirodna blistavost znak su dugogodišnje njege, a ne naknadnih korekcija', istaknula je stručnjakinja u razgovoru za Hello .

Prema riječima londonske dermatologinje dr. Ellie Sateei, izgled kraljice Mary ne odaje težnju za pomlađivanjem, već dosljedno ulaganje u kvalitetu kože.

Dodaje kako ovakav izgled ne dolazi preko noći: 'Ovakva svježina ne proizlazi iz brzih rješenja, već iz kontinuiteta i umjerenosti.'

Očuvanje kožne barijere kao prioritet

Stručnjaci navode da hormonalne promjene s godinama utječu na kolagen, elastičnost i razinu hidratacije, no kod kraljice Mary posebno se ističe očuvana kožna barijera.

'Koža djeluje smireno, hidrirano i stabilno, što upućuje na dugotrajnu zaštitu od sunca, discipliniranu rutinu i tretmane koji jačaju kožu, umjesto da je preopterećuju', objašnjava dr. Sateei.