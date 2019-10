Legendarna 'Žena vrač' progovorila o mladolikom izgledu na pragu 70-e i zašto joj ponekad stvara probleme

Američka glumica Jane Seymour, domaćoj javnosti najpoznatija po ulozi legendarne 'Žene vrač', u novom intervjuu otkrila je kako ju mladolik izgled u šestom desetljeću života ponekad košta dobivanja uloga zrelijih žena

Bivša Bondova djevojka otkriva kako je često morala uvjeravati producente da je u stanju glumiti raznovrsne uloge žena zrelije dobi.

'Skinula bih make-up i onda bi uvidjeli da mogu glumiti zrelije žene. Moja namjera je dostojanstveno stariti. Iznutra se osjećam kao da imam 20 godina. Bila sam previše ozbiljna u toj dobi. S vremenom sam pronašla svoj 20- godišnji alter ego, samo se slučajno nalazi u ovom tijelu, no to je u redu', izjavila je Seymour u razgovoru za britanski magazin Hello!.

U novom intervjuu 68- godišnja američka glumica također se dotaknula svoje skladne figure koju duguje pilatesu, šetnjama, laganim dizanjem tegova i zdravoj prehrani koja isključuje šećer i prženu hranu.