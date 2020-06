Lavovima i Vodenjacima smiješi se dobra zarada, Rakovima i Ribama zli jezici stvorit će nevolje, a Ovnovi će se za svoje pobrinuti sami

Prisan odnos Rakova s nekim od kolega zlim će jezicima biti povod za širenje izmišljotina, a Ribama će biti dovoljna kavica nakon posla ili srdačan pozdrav da se nađu optuženi za flert s kolegom. Siti jednolične svakodnevice, Ovnovi će se poželjeti upustiti u zabranjenu romansu. Vodenjaci će se dosjetiti originalnog načina zarade, a Lavovi će spojiti ugodno s korisnim i dobro unovčiti neki od svojih prihoda

Željni zabranjene romanse, Ovnovi će se začas susresti s nekim tko ima jednaku želju. Nećete mariti za posljedice, no to vam neće pomoći da ih izbjegnete. Bit ćete gladni novih saznanja, ali ćete od navale informacija zapamtiti samo ono što je u skladu s vašim uvjerenjima. Bit ćete snalažljivi u traženju novih izvora prihoda, iako će se većinom raditi o privremenim poslovima.

Blizanci će obećavati jedno, a govoriti i raditi drugo. Vaš partner ili simpatija prvo ćete biti zbunjena, a potom bijesna zbog vaše prevrtljivosti. Dragi će ljudi vašu rastresenost i zbunjenost razumjeti kao nedostatak zanimanja za njihove probleme. Dajte im do znanja da nije tako. Misli će vam često lutati pa ćete se otežano fokusirati na zadatke.

Bikovi će se uvjeriti da tjelesna privlačnost nije dovoljna za kvalitetan odnos. U ovom razdoblju treba vam partner koji vam odgovara i po psihološkom profilu. Uvjereni da znate najbolje, odbacivat ćete tuđe sugestije prije nego ih do kraja saslušate. Zbog drugačijeg viđenja stvari opasno ćete se zakačiti i s nadređenima ili predstavnicima vlasti.

Lavovi, zaključit ćete da vama i partneru treba više akcije. Češći zajednički izlasci učvrstili bi vaš odnos i oboma popravili raspoloženje. Samcima predstoji odličan provod. Zaposleni Lavovi obavit će zadatke tako brzo i uspješno da će biti pohvaljeni. U najboljoj će formi biti oni čiji posao zahtijeva kontakte s klijentima.

Djevice, osoba koja ima pretenzije prema vašem partneru koristit će svaku priliku da vas zavadi, no vi ćete se potruditi izbjeći zamku. Tražite iskrenost od voljenog, ali ga nemojte optuživati za nevjeru. Htjet ćete si što prije skinuti s vrata jednu obavezu, no to vam neće lako poći za rukom. Posao će se neplanirano odužiti.

