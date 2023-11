Laskave u svakoj prilici: Ovo su najpoželjnije haljine za zimu

A još uvijek je itekako poželjan traper, no po pitanju haljina dizajneri su ih produžili pa padaju gotovo u potpunosti prekrivajući noge. Ako se pak pitate kakvu haljinu nabaviti za sezonu pred nama , uz ova četiri trenda sigurno nećete pogriješiti.

Novu sezonu obilježilo je mnogo trendova vrijednih spomena. Od istaknutih specifičnih nijansi - poput nježne, a opet dovoljno upečatljive svijetložute boje, zatim boje patlidžana i bogate čokoladnosmeđe - do oživljavanja točkica na način koji djeluje suvremeno, ali bez gubitka onog vintage prizvuka.

Zatamnjeni cvjetovi trend su koji se ponavlja svake zime, ali sada vrlo snažno dominiraju. Od printa trešnjinih cvjetova do jednobojnih pozadina, postoji ponešto za baš svaku ljubiteljicu nijansi bobičastog voća i palete lišene boja.

Iako stajling s traperom od glave do pete nije novo modno otkriće, modne piste za ovu su nam sezonu pružile izdužene stilove. Haljina od trapera ima u izobilju - od opuštenih do pripijenih, strukturiranih stilova koji se sastoje od čvršćeg materijala. Mnogi od traper lookova s modnih pista 2023. sadržavali su košulje i suknje koje su se slagale u neodoljivu cjelinu (naprimjer, Ganni). No high street brendovi kreirali su nadahnute stilove od kojih mnogi podsjećaju na dva komada.