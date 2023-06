Ladanje u Virovitičko-podravskoj županiji ljetni hit

Od padina Bilogore i virovitičkih ribnjaka pa sve do Krndije, od dravskih meandara i skrivenog otoka Križnice, do prekrasne Park šume Jankovac na Papuku, uživat ćete u ljepoti pejzaža, ambijentalnim gradovima i selima, finim vinima butik vinarija i slasnim tradicijskim jelima Slavonije i Podravine, poznatih gurmanskih regija koje se susreću na području Virovitičko-podravske županije. Pravo iznenađenje za suvremene putnike, ekološki osviještene i sve one koji traže odmak od svakodnevice, mir i opuštanje.