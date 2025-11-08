UZ HIT ČIZME

Ksenija Pajić sve je zadivila u mladenačkom izdanju: Ovaj kaput je pun pogodak

L.M.B.

08.11.2025 u 21:46

Ksenija Pajić
Ksenija Pajić Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Bionic
Reading

Kratki teddy kaput bio je odličan odabir za Kseniju Pajić, koja je uživala u njegovoj toplini i elegantnom dizajnu u šetnji centrom Zagreba

Jedna od naših najpoznatijih glumica, Ksenija Pajić, gledatelje osvaja kao Divna Srića u seriji Nove TV 'U dobru i zlu', a danas je osvojila i sve prisutne u centru Zagreba kada je špicom prošetala u vrhunskom modnom spoju.

vezane vijesti

Spoj elegancije i ležernog stila

Poznata domaća zvijezda odabrala je komade koji su redom djelovali mladenački i trendi, vješto spajajući eleganciju i ležernost klasične ulične mode.

Ksenija Pajić
  • Marica Briški
  • Ivić Pašalić sa suprugom Ksenijom
  • Ivić Pašalić sa suprugom Ksenijom
  • Anica Kovačević
  • Ivić Pašalić sa suprugom Ksenijom
    +53
Poznati na špici Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Stajlingom su prevladavali nježni tonovi, a posebno se isticao kaput koji je bio pun pogodak. Odabrala je teddy model mekane i tople tkanine, široke kragne i lijepe pistacchio zelene boje.

Uz hit čizme

Ispod njega je nosila krem pulover efektnog izreza oko vrata, koji je uskladila s vječnim modnim klasikom, trapericama ravnog kroja.

Sve je zaokružila hit smeđim čizmama od brušene kože te torbom u istoj nijansi.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TOP KUPOVINA

TOP KUPOVINA

Dodaju centimetre, a udobne su: Ove gležnjače nose se na sve i koštaju manje od 30 eura
VJEČNI KLASIK

VJEČNI KLASIK

Crne čizme ostaju modni favorit: Ovo su najpoželjniji modeli
TALIJANI BI SE LJUTILI

TALIJANI BI SE LJUTILI

Cijeli život pogrešno kuhamo tjesteninu: Evo u čemu smo griješili

najpopularnije

Još vijesti