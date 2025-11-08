Ksenija Pajić sve je zadivila u mladenačkom izdanju: Ovaj kaput je pun pogodak

Kratki teddy kaput bio je odličan odabir za Kseniju Pajić, koja je uživala u njegovoj toplini i elegantnom dizajnu u šetnji centrom Zagreba
Jedna od naših najpoznatijih glumica, Ksenija Pajić, gledatelje osvaja kao Divna Srića u seriji Nove TV 'U dobru i zlu', a danas je osvojila i sve prisutne u centru Zagreba kada je špicom prošetala u vrhunskom modnom spoju.
Spoj elegancije i ležernog stila
Poznata domaća zvijezda odabrala je komade koji su redom djelovali mladenački i trendi, vješto spajajući eleganciju i ležernost klasične ulične mode.
Stajlingom su prevladavali nježni tonovi, a posebno se isticao kaput koji je bio pun pogodak. Odabrala je teddy model mekane i tople tkanine, široke kragne i lijepe pistacchio zelene boje.
Uz hit čizme
Ispod njega je nosila krem pulover efektnog izreza oko vrata, koji je uskladila s vječnim modnim klasikom, trapericama ravnog kroja.
Sve je zaokružila hit smeđim čizmama od brušene kože te torbom u istoj nijansi.