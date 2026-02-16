ASTRO PROGNOZA

Kraj ili novi početak? Za tri horoskopska znaka ovaj tjedan je presudan

P. H.

16.02.2026 u 15:53

Skrivena opasnost pomrčine: Provjerite jeste li na popisu ugroženih veza
Skrivena opasnost pomrčine: Provjerite jeste li na popisu ugroženih veza Izvor: Freepik / Autor: Liana Dudnik
Ovog utorka, 17. veljače, nebo nam priređuje spektakl – Mladi Mjesec u Vodenjaku poklapa se s prstenastom pomrčinom Sunca, fenomenom poznatim kao 'Vatreni prsten'. Riječ je o rijetkom astrološkom događaju koji se na osi Lav-Vodenjak događa prvi put od 2017. godine, a njegova intenzivna energija donosi neizbježne promjene, posebno na polju emocija i partnerstva

Pomrčine nisu obični uštapi; one su poput kozmičkih okidača koji ubrzavaju sudbinu. Ova je posebno snažna jer je vladar Vodenjaka, Uran – planet iznenadnih promjena, kaosa i revolucije – u vrlo aktivnom i napetom aspektu. To znači da možemo zaboraviti na stabilnost i predvidljivost. Uranov 'električni udar' protrest će sve što je ustajalo, a u ljubavnim odnosima to se može manifestirati kao iznenadni prekid, šokantno priznanje ili, s druge strane, munjevita odluka o zajedničkom životu.

Dok će neki osjetiti potrebu za slobodom i raskidanjem okova, drugi će biti gurnuti prema sudbinskim susretima koji mijenjaju životni smjer. Za tri horoskopska znaka, utjecaj 'Vatrenog prstena' bit će najvidljiviji upravo u sferi srca, donoseći im prilike (ili izazove) koje više ne mogu ignorirati.

Evo tko se mora pripremiti na ljubavni 'rollercoaster'.

Rak

Rakovi će se naći pred zidom istine. Pomrčina Sunca osvjetljava tamne kutove njihovih odnosa, izvlačeći na površinu sve ono 'prljavo rublje' koje su godinama gurali pod tepih. Iako suočavanje s problemima može biti bolno i zastrašujuće, cilj ovog tranzita nije razaranje, već izgradnja autentičnijeg odnosa. Zvijezde ih guraju da budu ranjivi i brutalno iskreni. Ako veza preživi ovaj test iskrenosti, postat će neuništiva. Također, teme zajedničkih financija, kredita i imovine dolaze u prvi plan, pa je ovo idealno vrijeme za rješavanje materijalnih pitanja s partnerom.

Margot Robbie
  • Margot Robbie
  • Margot Robbie
Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: Profimedia / Autor: Richard Milnes / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lav

Za Lavove ovo je trenutak 'biti ili ne biti' u ljubavi. Pomrčina direktno aktivira njihovu zonu partnerstva i braka, donoseći prilike za dublje zbližavanje s osobom koju vole. Za mnoge Lavove ovo bi mogao biti prijelomni trenutak – prilika za davanje ozbiljnog obećanja, useljenje u zajednički stan, zaruke ili čak vjenčanje. Energija ih snažno potiče na spajanje i zajedništvo, pa bi oni koji su u sretnim vezama mogli podići odnos na višu, ozbiljniju razinu. S druge strane, nestabilne veze sada bi mogle doći do svog prirodnog kraja.

Meghan Markle
  • Meghan Markle
  • Meghan Markle
Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaga

Vagama ova pomrčina donosi titulu najsretnijeg znaka u ljubavi. Njihovo srce i duh spremni su zapjevati! Ovo je za njih najromantičnija lunacija godine koja budi optimizam i vjeru u ljubav. Ako su slobodne, savjetuje im se da se 'bace u promet', izađu i druže se, jer bi mogle naići na srodnu dušu i doživjeti sudbinsku povezanost kakvu su dugo čekale. Zauzetim Vagama ovaj tranzit donosi osvježenje – više smijeha, zabave, flerta i strasti u rutinu. Također, za one koji planiraju proširenje obitelji, ovo je izrazito plodno i povoljno razdoblje za trudnoću.

Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

