Kraj ili novi početak? Za tri horoskopska znaka ovaj tjedan je presudan

Ovog utorka, 17. veljače, nebo nam priređuje spektakl – Mladi Mjesec u Vodenjaku poklapa se s prstenastom pomrčinom Sunca, fenomenom poznatim kao 'Vatreni prsten'. Riječ je o rijetkom astrološkom događaju koji se na osi Lav-Vodenjak događa prvi put od 2017. godine, a njegova intenzivna energija donosi neizbježne promjene, posebno na polju emocija i partnerstva

Pomrčine nisu obični uštapi; one su poput kozmičkih okidača koji ubrzavaju sudbinu. Ova je posebno snažna jer je vladar Vodenjaka, Uran – planet iznenadnih promjena, kaosa i revolucije – u vrlo aktivnom i napetom aspektu. To znači da možemo zaboraviti na stabilnost i predvidljivost. Uranov 'električni udar' protrest će sve što je ustajalo, a u ljubavnim odnosima to se može manifestirati kao iznenadni prekid, šokantno priznanje ili, s druge strane, munjevita odluka o zajedničkom životu.

Dok će neki osjetiti potrebu za slobodom i raskidanjem okova, drugi će biti gurnuti prema sudbinskim susretima koji mijenjaju životni smjer. Za tri horoskopska znaka, utjecaj 'Vatrenog prstena' bit će najvidljiviji upravo u sferi srca, donoseći im prilike (ili izazove) koje više ne mogu ignorirati.

Ovan Ponedjeljak počinje stresno jer vas dočekuje vijest koju niste očekivali, vjerojatno vezana uz promjenu rokova. Vaša prva reakcija bit će pobuna, ali zvijezde savjetuju diplomaciju – galamom nećete ništa postići. Popodne donosi neočekivani poziv starog prijatelja koji treba vašu pomoć oko selidbe ili fizičkog posla. Energija vam je visoka, pa ćete to odraditi s lakoćom.



Bik Netko na poslu pokušava preuzeti zasluge za vaš trud i to vas izbacuje iz takta. Umjesto direktnog sukoba, prikupite dokaze i prezentirajte ih smireno nadređenima. Financijski, dolazi vam obavijest o zakašnjeloj uplati koja vas može kratkoročno zabrinuti, ali rješenje je na vidiku. U ljubavi, partner je šutljiv; nemojte forsirati razgovor, pustite ga da sam dođe k vama.



Blizanci Danas ste majstor komunikacije i uspijevate prodati "led Eskimima". Idealno je vrijeme za prezentacije, intervjue ili važne pozive koje dugo odgađate. Međutim, pripazite na tračeve u kuloarima; jedna nepromišljena rečenica o kolegi mogla bi doći do pogrešnih ušiju. Zdravlje je odlično, ali izbjegavajte propuh i klimatizirane prostore.



Rak Emotivno ste osjetljivi i svaku kritiku na poslu shvaćate previše osobno. Pokušajte razdvojiti profesionalno od privatnog kako ne biste proveli dan u suzama u toaletu. Financijska situacija se popravlja, možda vam netko vraća dug na koji ste zaboravili. Večer provedite uz dobru knjigu ili seriju, potreban vam je bijeg od stvarnosti.



Lav Vaš ego danas bi mogao biti povrijeđen jer niste dobili pohvalu koju smatrate da zaslužujete. Osjećate se kao da vas okolina uzima zdravo za gotovo. Umjesto da se durite, okrenite se onima koji vas cijene – prijateljima. Jedan spontani izlazak poslije posla popravit će vam raspoloženje. U ljubavi, pazite na ljubomorne ispade, nemate pravi razlog za sumnju.



Djevica Fokusirani ste na zdravlje i moguće je da ćete danas krenuti s novim režimom prehrane ili vježbanja. Na poslu primjećujete grešku koju su svi drugi previdjeli i vaše oštro oko spašava tim od neugodnosti. Ipak, nemojte likovati, budite skromni. Netko vam šalje poruku s dvosmislenim sadržajem; nemojte odgovarati dok niste sigurni što točno znači.



Vaga Ljubavni život danas je u prvom planu – moguća je manja svađa oko gluposti poput izbora filma ili restorana, koja zapravo krije dublje nezadovoljstvo. Budite iskreni prema sebi o tome što vas muči. Poslovno, dan je miran i rutinski, što vam odgovara. Pripazite na potrošnju, skloni ste kupnji nepotrebnih dekoracija za dom.



Škorpion Imate osjećaj da vas netko laže u lice i vaša sumnjičavost je na vrhuncu. Nemojte odmah napadati, pratite situaciju iz prikrajka – istina će se sama otkriti do kraja dana. Poslovno, stiže prilika za dodatnu zaradu, ali zahtijeva rad u tišini, bez hvalisanja. Energija vam je intenzivna, iskoristite je za rješavanje najtežih zadataka.



Strijelac Danas vam jezik brži od pameti. Mogli biste izgovoriti brutalnu istinu koja će šokirati sugovornika, ali će dugoročno raščistiti zrak. Na poslu vam nedostaje motivacije i sanjarite o putovanjima, pa ćete teže zadatke odgoditi za sutra. Mogući su problemi s dokumentacijom ili zagubljenim papirima, provjerite sve dvaput.



Jarac Financije su vam danas glavna briga. Razmišljate o ulaganju ili kreditu, a zvijezde su naklonjene dugoročnim planovima. Na poslu ste autoritet i mlađi kolege gledaju u vas s poštovanjem. Emotivno ste hladni i distancirani, što bi partner mogao protumačiti kao gubitak interesa. Pokažite barem malom gestom da vam je stalo.



Vodenjak Osjećate se kao buntovnik bez razloga i imate potrebu kršiti pravila, bilo da je riječ o prometnim propisima ili poslovnom dress codeu. Pazite da vas taj inat ne košta kazne. Kreativnost vam je na vrhuncu, zapišite ideje koje vam padnu na pamet. Prijatelj vas traži neobičnu uslugu, pristanite samo ako se osjećate ugodno s tim.



Ribe Vaša intuicija vas upozorava na jednu osobu u vašoj blizini koja nije iskrena. Slušajte taj unutarnji glas i držite distancu. Na poslu ste pomalo odsutni i sanjivi, pa pazite da ne napravite grešku u brojkama. U ljubavi vas očekuje lijepo iznenađenje, partner je primijetio da ste tužni i želi vas razveseliti.

Evo tko se mora pripremiti na ljubavni 'rollercoaster'. Rak Rakovi će se naći pred zidom istine. Pomrčina Sunca osvjetljava tamne kutove njihovih odnosa, izvlačeći na površinu sve ono 'prljavo rublje' koje su godinama gurali pod tepih. Iako suočavanje s problemima može biti bolno i zastrašujuće, cilj ovog tranzita nije razaranje, već izgradnja autentičnijeg odnosa. Zvijezde ih guraju da budu ranjivi i brutalno iskreni. Ako veza preživi ovaj test iskrenosti, postat će neuništiva. Također, teme zajedničkih financija, kredita i imovine dolaze u prvi plan, pa je ovo idealno vrijeme za rješavanje materijalnih pitanja s partnerom.

Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: Profimedia / Autor: Richard Milnes / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lav Za Lavove ovo je trenutak 'biti ili ne biti' u ljubavi. Pomrčina direktno aktivira njihovu zonu partnerstva i braka, donoseći prilike za dublje zbližavanje s osobom koju vole. Za mnoge Lavove ovo bi mogao biti prijelomni trenutak – prilika za davanje ozbiljnog obećanja, useljenje u zajednički stan, zaruke ili čak vjenčanje. Energija ih snažno potiče na spajanje i zajedništvo, pa bi oni koji su u sretnim vezama mogli podići odnos na višu, ozbiljniju razinu. S druge strane, nestabilne veze sada bi mogle doći do svog prirodnog kraja.

Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaga Vagama ova pomrčina donosi titulu najsretnijeg znaka u ljubavi. Njihovo srce i duh spremni su zapjevati! Ovo je za njih najromantičnija lunacija godine koja budi optimizam i vjeru u ljubav. Ako su slobodne, savjetuje im se da se 'bace u promet', izađu i druže se, jer bi mogle naići na srodnu dušu i doživjeti sudbinsku povezanost kakvu su dugo čekale. Zauzetim Vagama ovaj tranzit donosi osvježenje – više smijeha, zabave, flerta i strasti u rutinu. Također, za one koji planiraju proširenje obitelji, ovo je izrazito plodno i povoljno razdoblje za trudnoću.