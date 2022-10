Koristite vitamine i minerale? Evo koje nikad ne biste smjeli uzimati skupa ili s određenim lijekovima

Suplementi, odnosno dodaci prehrani, među kojima su najčešći koncentrirani minerali ili vitamini, iz godine u godinu sve su traženiji, a njihova je uporaba porasla tijekom pandemije koronavirusa, kad je među najpopularnijim suplementima, posve očekivano, bio vitamin D

Dodatak se može uzimati ako nema dovoljnog unosa minerala putem prehrane, a nedostatak kalcija može dovesti do smanjene čvrstoće kostiju i osteoporoze. Uzimanje oba minerala zajedno može rezultirati smanjenom apsorpcijom magnezija ako uzimate vrlo visoke doze kalcija (2600 mg dnevno). Preporučuje se da ljudi s visokim rizikom od nedostatka magnezija koji uzimaju dodatke kalcija čine to prije spavanja umjesto tijekom obroka. To je zato što bi uzimanje dodatka kalcija tijekom obroka moglo negativno utjecati na to koliko se magnezija unosi hranom.

Niska razina magnezija povezana je s bolestima srca, dijabetesom i osteoporozom. Preniske razine magnezija rijetke su, no vjerojatnije su među onima koji:

pate od alkoholizma

boluju od gastrointestinalne bolesti ili su imali operaciju zbog koje tijelo ne apsorbira pravilno hranjive tvari

imaju dijabetes tipa 2

starije su dobi.

Vitamin C i bakar

Vitamin C pomaže u stvaranju kolagena, proteina koji pomaže zacjeljivanju rana. Mnogi uzimaju dodatke vitamina C iz različitih razloga, uključujući pomoć u borbi protiv infekcije, smanjenje boli nakon operacije ili snižavanje krvnog tlaka. Mineral bakar uključen je u proizvodnju energije i pomaže u stvaranju vezivnog tkiva koje daje strukturu tijelu. Osobe s kardiovaskularnim bolestima mogu uzimati dodatke bakra jer je dokazano da pomažu promijeniti razinu lipida u krvi, smanjujući rizik od aterosklerotičnih kardiovaskularnih bolesti. Dodatak se također koristio za liječenje Alzheimerove bolesti jer je nedostatak bakra primijećen među osobama s tim stanjem. Postoje neki dokazi da uzimanje velikih količina vitamina C (preko 1500 mg) može smanjiti apsorpciju bakra. Otkriće se temelji na istraživanju provedenom među mladim muškarcima, a vjerojatno je da utječe samo na ljude čiji je unos bakra nizak.

Željezo i zeleni čaj

Željezo je bitan dio crvenih krvnih stanica koje prenose kisik iz pluća u tkiva. Suplementi željeza obično se preporučuju osobama koje imaju anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza, rak i određene gastrointestinalne poremećaje, kao i trudnicama. Zelenom čaju pak godinama raste popularnost i uvriježilo se da pomaže u poboljšanju mentalne budnosti, ublažava probavne simptome i glavobolju te štiti od raka i bolesti srca. Pijenje zelenog čaja sa željezom može smanjiti apsorpciju tog minerala. Iako učinak možda neće biti značajan za većinu ljudi, ako konzumirate oba, ipak radije činite to u različito vrijeme.

Dodaci prehrani koji mogu djelovati s lijekovima

Određeni dodaci prehrani mogu promijeniti apsorpciju, metabolizam ili izlučivanje lijeka. Ako se to dogodi, može utjecati na snagu vaših lijekova, što znači da možete unijeti u organizam ili preveliku ili premalu dozu od one koja vam je potrebna.