Male promjene za veliki učinak: Evo kako možete poboljšati zdravlje svog srca

Neki se zdravstveni problemi mogu na vrijeme prevenirati, uključujući bolesti srca, ako promijenite svakodnevne navike koje vam nanose veliku štetu

Bolesti srca i dalje su vodeći uzrok smrti svugdje u svijetu, no čak i male promjene koje unesete u svakodnevicu mogu pomoći u očuvanju zdravlja.

Kardiovaskularno zdravlje često je ugroženo uslijed određenih štetnih navika koje povećavaju rizik od obolijevanja, a situaciju je samo pogoršao lockdown tijekom pandemije, kad mnogi nisu mogli obavljati liječničke preglede koji bi sigurno na vrijeme detektirali probleme.

Ipak, treba istaknuti da možemo i sami izbjeći neke rizike koji mogu dovesti do bolesti srca.

Evo kako možete sami poboljšati zdravlje srca:

1. Kontrolirajte svoje brojke

Jorge Plutzky iz Brigham and Women's Hospitala u Bostonu ističe da je jedan od ključnih koraka u borbi protiv srčanih bolesti biti svjestan svog kardiovaskularnog zdravstvenog stanja.

'Ljudi bi trebali znati svoje brojke. To znači znati koliki vam je krvni tlak, stanje kolesterola, posebno razinu lošeg kolesterola, i znati svoju razinu glukoze', upozorava on. Zdravstvene smjernice već dugo navode da bi primjerice svaki Amerikanac trebao znati svoj lipidni profil do 21. godine, kaže Plutzky. Vaš lipidni profil je razgradnja kolesterola u tijelu - i dobrog kolesterola, lipoproteina visoke gustoće ili HDL-a, i lošeg kolesterola, lipoproteina niske gustoće ili LDL-a. Vaš loš kolesterol u fokus je u smislu rizika i liječenja.

'LDL je zbilja najvažniji broj jer znamo da predviđa rizik od srčanog i moždanog udara', rekao je.

No kad znate da vam je loš kolesterol previsok, više ćete se usredotočiti na navike koje snižavaju njegovu razinu.

2. Potrudite se zdravije se hraniti

Neka vam konzumiranje zdrave hrane većinu vremena bude prioritet. Ne možete i ne smijete zanemariti ulogu koju ona ima u zdravlju vašeg srca. To ne znači da se morate potpuno odreći hrane koju volite samo zato što bi se mogla smatrati nezdravom. Smanjite konzumaciju nezdrave hrane i pobrinite se da uključite puno odgovarajućih hranjivih tvari. Zdrava prehrana može vam pomoći kontrolirati neke čimbenike rizika - poput pretilosti i visokog kolesterola - koji mogu dovesti do bolesti srca. Stručnjaci ističu da je mediteranska prehrana, ona koja se bazira na voću, povrću i nemasnim proteinima ​​poput piletine, ribe, cjelovitih žitarica i tofua, dobra osnova za zdravu prehranu.