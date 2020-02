Kolekcionar i biznismen Veljko Marton od hobija je stvorio prestižnu svjetsku zbirku umjetnina: 'To vam daje jedan status koji ni novac ne može kupiti. To ne ide ni po babi ni po djedovima'

Umirovljeni sportaš, posvećeni obiteljski čovjek svjetskih razmjera, vlasnik Muzeja Marton, vodeći kolekcionar bečkog porculana u svijetu i uspješan poslovni čovjek koji stoji iza tvrtke Martimex - tako bismo opisali Veljka Martona koji je povodom svoje izložbe 12. veljače u Muzeju Mimara otvorio vrata svog doma za tportal i progovorio o svom poslovnom i privatnom životu te, ponajprije, ljubavi prema umjetnosti kojoj je posvetio veći dio svog života

Veljko Marton godinama je u hrvatskim krugovima bio poznat kao uspješan poslovni čovjek, no u posljednje vrijeme javnost sve više zanima i njegov drugi dio života ili, bolje rečeno, njegova druga ljubav, a to je kolekcionarstvo. Osim što preko 30 godina uspješno vodi poslovanje regionalne tvrtke Martimex koja se bavi distribucijom i maloprodajom parfema i kozmetičkih proizvoda, Marton se može pohvaliti i titulom kolekcionara s najvećom privatnom zbirkom bečkog porculana u svijetu.

'Igrao sam neki turnir u Njemačkoj i jedni ljudi su me pozvali kod sebe u goste. To je bilo moje prvo upoznavanje s ambijentima. Imali su divan namještaj, kombinaciju starog i modernog i prvi put sam imao priliku vidjeti tako nešto. Moja je obitelj u Zagrebu vrlo prosječno živjela i imali smo prosječan namještaj koji se tada mogao kupiti u robnim kućama. Nisam odrastao s time. Jednostavno mi se probudila ljubav prema tome', priča nam Marton, prisjećajući se svojih studentskih dana.

'Danas porculan možete kupiti u Ikei za neki mali iznos. No, ono što razlikuje nekadašnji bečki porculan od današnjeg porculana je umjetnička obrada koja ga je krasila. Na prijemima u ogromnim kraljevskim dvoranama znalo je biti po sto, dvjesto ljudi za stolom. Često su se porculanski setovi davali kao diplomatski poklon. Vladari koji su bili vlasnici manufaktura uzimali su najbolje umjetnike koji su oslikavali porculan po uzoru na djela renomiranih slikara i pretvarali ga u umjetnička djela. Na nekim se tanjurima znalo raditi po tri, četiri mjeseca. Onda možete misliti koliko je to bilo skupo. Te priče su me motivirale da dam sve od sebe i pronađem najbolje komade', priča nam Marton dok pogledom gledamo oko sebe i proučavamo slike na svim tim šalicama.

'Malo po malo je ta zbirka postala jedan fenomen jer ima malo kolekcionara iz ove regije koji su se uopće digli na taj nivo. Ja bih čak rekao da osim sebe ne znam ni jednog drugog. Ako ste vrhunski kolekcionar, to vam daje jedan status koji ni novac ne može kupiti. Moju kolekciju prati nekoliko svjetskih stručnjaka koji pišu knjige o tome. Vi ne možete imati blockbuster izložbu u Parizu u njihovom Nacionalnom muzeju koja traje tri mjeseca ako nemate vrhunske stvari. To stvarno ne ide ni po babi ni po djedovima. Ili imate, ili nemate', naglasio je Marton koji se prisjeća susreta s brojnim političkim uglednicima u svom muzeju.

On je prvi u Hrvatskoj započeo uvoz luksuzne kozmetike pa je osjetio potrebu otvoriti i prve parfumerije u Zagrebu koje su nusproizvod onoga čime se tvrtka bavi, a to je opskrba velikih europskih lanaca drogerija parfemima. Martimex se uspio održati dugih 30 godina, a tijekom krize koju je doživio spasila ga je upravo Martonova vrijedna kolekcija porculana.

'Radio sam u jednoj firmi koja se bavila opskrbom tadašnjim Duty Free trgovina koje su u to vrijeme bile big deal, dok EU nije to ukinula. Tamo smo radili prije svega elektroniku i onda su mi rekli da trebaju razne stvari - modne dodatke i malo luksuznije artikle. Tako da je prva kuća koju sam dobio iz te luksuzne branše bila Cartier. Čak sam imao i butik Cartier koji je danas nemoguće imati jer Cartier ne daje više franšize. Cartier je bila ulaznica u zastupstvo drugih parfema pa su uslijedili i Saint Laurent, Chanel i Versace koji je danas prepoznatljiv brend Martimexa' , ispričao nam je Marton.

Paralelno s izgradnjom privatnog biznisa, Martona njegova kolekcionarska strana nikad nije sasvim napustila. On na poslovni svijet i kulturu gleda kao na simbiozu. Tvrdi kako je za jednu kompaniju važno da se koncentrira i na nešto sa strane (sport, umjetnost, humanitaran rad, itd.).

'Danas velike modne kuće odvajaju ogromne novce za umjetnost, pa je tako prilikom posjeta Parizu 'must have' razgledati Louis Vuitton muzej u Bulonjskoj šumi. Kultura i biznis su danas povezani. U svoj dom u Samoboru povremeno pozovem poslovne partnere za koje serviram večeru na porculanu iz 18. stoljeća i tada im volim staviti do znanja: 'To ćete jesti jednom kod mene i nikad više nigdje, i to zapamtite!', ispričao nam je Marton koji priznaje da je estetika usko povezana s poslom kojim se bavi, što utječe i na njegov fizički izgled.

Izgled mu je iznimno važan i puno mu je pomogao u poslu

Marton ne skriva kako veliku pažnju pridaje fizičkom izgledu. Cijenjeni kolekcionar i poduzetnik često posjećuje kozmetičke salone, redovito vodi računa o zdravlju kože, tjelovježbi i odabiru stajlinga.

'Mladolik izgled u mom poslu je jako bitan i tu ima puno nerazumijevanja. Danas životni vijek traje sve duže, što znači da ćemo i mi sve duže raditi. Sad ja vas pitam - ako vi zaboravite svoj izgled i totalno se zapustite u smislu zdravog života, kakvu sliku odašiljete? Trudim se ne izgledati kao neki polupenzić. Ako želite držati tempo u biznisu, morate izgledati mladoliko. Ja to ne radim zbog vlastitog ega, nego zbog kompanije koju prezentiram i vidim da malo po malo menadžeri počinju misliti o tome. Lijep, njegovan i mladolik izgled mi je jako bitan i užasno mi pomaže u poslu', ističe Marton koji nerijetko dobiva komplimente na račun svog izgleda.

Odijelo, ako pitate Martona, uistinu čini čovjeka, barem ako pričamo o prvom dojmu za koji kaže da je 'iznimno važan'. I sam priznaje da prilikom prvog susreta s osobom uvijek obrati pažnju na to kako je ta osoba odjevena.