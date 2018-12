Koja je tajna uspjeha neuništivog Ralpha Laurena: Živuća modna legenda na pragu osamdesete ne pokazuje tragove usporavanja

Kao dijete imigranata modni dizajner Ralph Lauren imao je razloga za kuknjavu nad nesretnom prošlošću svoje obitelji, a kad mu je dijagnosticiran tumor na mozgu mogao je kukati i nad tužnom sadašnjošću, ali on je radije uživao u svakom trenutku svoga života i, ne opterećujući se previše, osigurao si sigurnu budućnost. Ove godine navršava se 50 godina njegove vrlo uspješne karijere, na pragu je osamdesete godine života, ali znakove usporavanja ne pokazuje i u onome što radi uživa kao prvoga dana

Rođen je 14. listopada 1939. u New Yorku kao Ralph Lifshitz , dijete židovskih imigranata iz istočne Europe. Umjetničku žicu naslijedio je od oca, koji je sanjario o životu umjetnika, ali je za život uglavnom zarađivao farbajući zidove kuća u New Yorku. Ralph ga svejedno pamti s glavom uzdignutom među oblake, kako ga je promatrao dok je oslikavao stropove crkava i sinagoga.

'Oni su razumjeli čistoću moje vizije', objašnjava Lauren pojavu Lo Lifesa, skupine klinca koji su iskoristili čaroliju odjeće kako bi se izdignuli iznad svojih susjeda i okruženja u blještaviji život, baš kao što je to kao mladić napravio Lauren. Danas se to Lo Lifesovo prihvaćanje Laurenove vizije očituje na vrlo aktivnom vintage tržištu koje u dobroj mjeri pogone komadi odjeće Lo Lifesa, a prisjeti ga se i sam Lauren objavljujući povremeno ograničene količine iz arhiva.

Dvije potpuno različite demografske skupine u polo majicama dovoljno svjedoče u prilog Laurenovoj tvrdnji da se nikad nije fokusirao na određene skupine, no za potpuniju sliku o popularnosti ovog brenda treba spomenuti i dvije bruklinske bande koje su se 80-ih godina udružile pod nazivom Lo Lifes ('Lo' je skraćenica za Polo). Jedini uvjet za članstvo bila je potpuna posvećenost oblačenju od glave do pete u polo majice, nabavljene krađom po dućanima.

'Sve što sam stvorio dio je onoga što sam sanjao. To je moj odgovor na podražaje iz svijeta koji volim, svijeta crno-bijelih filmova, Kennedyjevih, Sinatre, moga prvog putovanja u Santa Fe... Samo sam nadogradio to i vratio natrag u svijet', kaže Lauren, kojemu je nepokolebljiva dosljednost vlastitoj viziji i odanost standardima donijela jedan od najmoćnijih i najvrednijih brendova te tvrtku koja uspješno posluje već 50 godina.

Orden zbog svojih filantropskih zasluga

'Ralph je američkom dizajnu podario osobnost i dostojanstvo. Njegove priče ne govore o trendovima i prolaznim trenucima, već o vrijednostima i o stvarima koje traju. On nam je dao romantiku Zapada, glamur Hollywooda, pustolovinu safarija, čistoću Nove Engleske, udobnost moderne kuće na plaži, bogatstvo engleskog dvora, i sve to bolje nego što bismo mogli i zamisliti. Ralph nam pokazuje drugačiji način gledanja na svijet', rekla je Audrey Hepburn dodjeljujući 1992. godine Laurenu nagradu Vijeća modnih dizajnera Amerike.

Na svečanosti planiranoj sljedeće godine predstavnik britanske kraljice Elizabete II dodijelit će Laurenu orden Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE), drugi najznačajniji britanski orden, i dva ranga viši od onoga kojime je 2014. godine odlikovana glumica Angelina Jolie.

U njegovim se kreacijama nekada moglo vidjeti pokojnu princezu Dianu, a danas njegovu odjeću rado nose supruge njezinih sinova, Kate Middleton i Meghan Markle. No kao prvi američki modni dizajner počašćen ovim odlikovanjem, Lauren će dobiti orden i zbog svojih filantropskih zasluga.