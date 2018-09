Kakvi mišići: Seksi Jennifer Lopez ponovno izazvala pomutnju na društvenim mrežama

Jennifer Lopez poznata je po svojim bujnim oblinama, ali i savršeno istreniranom tijelu na kojem bi joj mogle pozavidjeti i puno mlađe kolegice

Slavna latina koja će iduće godine proslaviti 50. rođendan postavila je zanimljiv selfie na kojem pozira pokazujući svoje impresivne bicepse ostavivši svoje obožavatelje bez teksta.

Lijepa J.Lo nastupa u Las Vegasu, a za njezine se koncerte traži karta više.

'Osjećam se kao superheroj nakon večerašnjeg nastupa. Kad sam počela, mislila sam da je 15 nastupa u 27 dana previše, no obećala sam sebi da me neće umoriti, već da ću na kraju biti još jača. Bilo je trenutaka kad sam bila umorna, a u sve sam morala uklopiti i svoju tjelovježbu... Ali evo ostala su mi još samo 3 koncerta! U meni je pravi vrtlog emocija, ali osjećam se snažnom, sretnom i zahvalnom!', poručila je 49-godišnja J.Lo putem Instagrama postavivši fotografiju u seksi crvenoj haljini koja je pokazala kako je Jenny From the Block u top formi.

'Ti si moja inspiracija', 'Izgledaš sjajno', 'Predivna', samo su se redali komplimenti na račun slavne glumice i pjevačice koja svoje fantastično tijelo održava željeznom voljom te kombinacijom tjelovježbe i izbalansirane prehrane.