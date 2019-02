Juraj Zigman: Ellina vjenčanica je baš kao stvorena za nju

Riječki dizajner Juraj Zigman zaslužan je za neobičnu vjenčanicu u kojoj je Ella Dvornik izgovorila sudbonosno 'da' u Las Vegasu

Nakon odmora u Meksiku, samo su 'produžili' do Las Vegasa i tamo se vjenčali.

'Prije 5 godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu, sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo jos sretnijim početkom? 3 godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako, jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao ‘we did it our way’. I evo nas... Samo nas dvoje, službeno je! UPRAVO VJENČANI P. S. Balie volimo te!’, napisala je uzbuđena Ella na Instagramu.