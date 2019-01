Jedinstven nakit hrvatske dizajnerice našao se i na stranicama prestižnog Vanity Faira

Poznati američki magazin Vanity Fair u ovogodišnjem broju iz studenog predstavio je mlade dizajnere nakita iz cijelog svijeta, a u tom se biranom društvu, uz još jedan omiljeni hrvatski brend - Borboleta, našla i Riječanka sa zagrebačkom adresom, profesorica likovne umjetnosti Sanja Modrić Žižić koja je osmislila liniju nakita od dioprijskih leća pod nazivom Si&Eter Jewelry

'U početku sam se igrala staklima starih naočala jer ih nosimo i suprug i ja. Bili su to prvi pokušaji izrađivanja nakita, a neki su komadi završili i kao ukras na boru', kaže Sanja, dodajući da svoj nakit izrađuje od industrijskog viška, pa lećama koje se više ne mogu koristiti za bolji vid na neki način udahnjuje novi život i funkciju.

Posebnost Si&Eter nakita je u tome što svaka ogrlica ili naušnice imaju svoju dioptriju, različite plus ili minus dioptrije materijala daju mu posebno zanimljiv oblik. A u ponudi je i tamni nakit kao i foto nakit koji na suncu mijenja boju.

'Veseli me svaki novi komad, novi oblik nakita, kao i reakcije ljudi. Ništa mi nije teško, a moram priznati da izrađivanje nakita na mene djeluje relaksirajuće. Volim jednostavne, čiste, geometrijske oblike, a ljepota ovog materijala najviše dolazi do izražaja upravo u tim elegantnim formama. Meni su osobno najdraže prozirne leće, posebno one s plus-dioptrijom upravo zbog svoje masivnosti, odnosno zadebljanja', kaže dizajnerica, ističući da oblik svakog pojedinog izrađenog komada nakita prilagođava njegovoj dioptriji, odnosno debljini. Svaki komad nakita dolazi u elegantnoj crnoj kutiji s logom, a novitet u ponudi su tanke narukvice na koncu.