Jedan kaput, bezbrojne kombinacije: Zgodna brineta zna zašto je to najbolja investicija

Pojavljivanja Rebecce Hall u javnosti nikad nisu nezapažena pa nije promaknula fotografima prilikom dolaska u emisiju Good Morning America.

Uvijek fantastično odjevena lijepa brineta posebne ljepote ni ovoga puta nije modno razočarala, a zvijezda njezinog outfita bio je klasični kaput koji ističe figuru u boji devine dlake s našivenim džepovima i ukrasnim gumbima.

Lijepa glumica nastavlja dokazivati da je prava modna ikona, spajajući visoku modu s osobnim stilom i odvažnošću u svakom svom modnom izdanju.

Ovakvi su modeli vječni komad koji nikad ne izlazi iz mode, uz dakako, klasične najpopularnije neutralne nijanse poput crne, sive, tamnoplave...

Nosila ga je u kombinaciji s udobnim hlačama širokih nogavica i prugastim sakoom (Ulla Johnson) dok je stajling nadogradila efektnom žutom košuljom, divnom kožnom torbom brenda Polène i bež cipelama. Kosu je nosila raspuštenu dok je look bez greške dodatno zaokružila retro sunčanim naočalama.

Inače, seriju 'The Beauty' kreirali su producent Ryan Murphy i Matthew Hodgson.

'Kada Ryan Murphy sjedi preko stola od vas i opisuje 'The Beauty', teško je reći ne. Zvučalo je potpuno ludo i divno na zbilja brilijantan način', rekla je Rebecca za TheWrap.

Serija je premijerno prikazana 21. siječnja na FX-u i Hulu platformi, a Rebecca Hall glumi FBI agenticu Jordan Bennett koja istražuje slučaj zajedno sa svojim partnerom, a glumi ga Evan Peters.