Jedan kaput, bezbrojne kombinacije: Zgodna brineta zna zašto je to najbolja investicija

27.01.2026 u 23:18

Rebecca Hall
Rebecca Hall
Britanska glumica Rebecca Hall, zvijezda nove hit serije 'The Beauty' s Ashtonom Kutcherom i Bellom Hadid, u svakoj prigodi briljira sjajnim modnim kombinacijama

Pojavljivanja Rebecce Hall u javnosti nikad nisu nezapažena pa nije promaknula fotografima prilikom dolaska u emisiju Good Morning America.

Lijepa glumica nastavlja dokazivati da je prava modna ikona, spajajući visoku modu s osobnim stilom i odvažnošću u svakom svom modnom izdanju.

Britanska glumica Rebecca Hall oduševila je trendseterice genijalnim kombinacijama tijekom promotivne turneje za novu FX seriju 'The Beauty'.

Kaput koji prkosi trendovima

Uvijek fantastično odjevena lijepa brineta posebne ljepote ni ovoga puta nije modno razočarala, a zvijezda njezinog outfita bio je klasični kaput koji ističe figuru u boji devine dlake s našivenim džepovima i ukrasnim gumbima.

Max Mara
  • Massimo Dutti
  • Ba&sh
  • Reiss
  • Saint Laurent
  • Sandro
    +4
Kaputi u boji devine dlake Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Ovakvi su modeli vječni komad koji nikad ne izlazi iz mode, uz dakako, klasične najpopularnije neutralne nijanse poput crne, sive, tamnoplave...

Nosila ga je u kombinaciji s udobnim hlačama širokih nogavica i prugastim sakoom (Ulla Johnson) dok je stajling nadogradila efektnom žutom košuljom, divnom kožnom torbom brenda Polène i bež cipelama. Kosu je nosila raspuštenu dok je look bez greške dodatno zaokružila retro sunčanim naočalama.

Inače, seriju 'The Beauty' kreirali su producent Ryan Murphy i Matthew Hodgson.

'Kada Ryan Murphy sjedi preko stola od vas i opisuje 'The Beauty', teško je reći ne. Zvučalo je potpuno ludo i divno na zbilja brilijantan način', rekla je Rebecca za TheWrap.

Serija je premijerno prikazana 21. siječnja na FX-u i Hulu platformi, a Rebecca Hall glumi FBI agenticu Jordan Bennett koja istražuje slučaj zajedno sa svojim partnerom, a glumi ga Evan Peters.

