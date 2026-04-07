Jedan beauty savjet za zrelije dame uvijek daje dobar rezultat

Nakon pedesete naše lice prolazi kroz prirodne promjene: smanjuje se razina kolagena, kapci postaju opušteniji, a oči često izgledaju manje što znači da moramo prilagoditi i make up rutinu
Teški puderi, dramatična sjenila, slojevi maskare i previše rumenila u prahu, licu oduzimaju svježinu, dok hidratantne podloge, prozračno rumenilo i suptilan sjaj daju znatno prirodniji i odmorniji izgled.
Ključ je u prilagodbi načina šminkanja kad uđemo u određene godine, kako bismo izgledali svježije, odmornije, ljepše i naravno - mlađe.
Zaboravite na komplicirane tehnike nanošenja make upa!
Postoji jedan jednostavan, ali nevjerojatno učinkovit trik za žene zrelije dobi koje žele otvoriti i naglasiti pogled.
Mnogi vizažisti upozoravaju na popularno iscrtavanje tzv. 'vodene linije' oka (unutarnjeg ruba kapka: mjesta između oka i trepavica) koje mnogi obožavaju, no to zapravo vizualno smanjuje oči.
Sve se zapravo vrti oko pravile upotrebe crne olovke. Važno je ocrtati korijen trepavica, ali nikako posve iscrtavati tzv. water line oka, odnosno vodenu liniju. Tako dobivamo upečatljiv, prodoran pogled koji otvara oči i djeluje mladenački. Ako se tzv. vodena linija zatamni, oči će izgledati manje i zatvorenije, što može vizualno dodati godine.
Topli smeđi tonovi
Make up stručnjaci preporučuju kompletan make up za oči koji kombinira toplu smeđu olovku, čokoladno sjenilo koje se nanosi u obliku slova C, svjetlucave nijanse u unutarnjem kutu oka i na sredini kapka, te maskaru nanesenu i na gornje i na donje trepavice. Posebnu pažnju treba posvetiti blendanju kako bi prijelazi bili mekani i prirodni.
Zrelije se dame ne moraju odreći svjetlucavih sjenila, samo ih moraju naučiti pravilno nanositi. Cilj je istaknuti suzni kanal i središte oka.
Kako bi se postigao efekt 'face liftinga' savjetuje se i korištenje korektora i bronzera u strateškim točkama lica: ispod očiju, na vanjski kut oka i gornje jagodice, čime se stvara volumen i podižu crte lica.
Završni dodir donosi rumenilo naneseno prema gore, što osigurava prirodan zatezajući efekt.
Ova tehnika nije rezervirana samo za žene zrelije dobi: jednako dobro funkcionira i kod onih koje žele vizualno povećati oči ili naglasiti svoj pogled bez prenaglašene šminke. Cilj dobrog šminkanja nikako nije skrivati svoje godine, podsjećaju vizažisti, već izvući najbolje iz prirodnih crta lica i naglasiti ono što nas čini posebnima. Rumenilo, uredne obrve i malo maskare često mogu napraviti veći učinak od slojevitog nanošenja proizvoda, a vizažisti podsjećaju da kod zrelije kože najljepše prolaze formule koje licu daju svježinu.