Iz kreveta ravno u studio: Ovu bi se modnu kombinaciju tek rijetki usudili nositi

Za nju je život modna revija, a ulice Londona njezine osobne modne piste, po kojima šeće samouvjereno u kombinacijama koje se ne bi baš svatko usudio nositi

A kako je i ne bi primjetili, kada je njezina odjevna kombinacija ovoga jutra doslovce vrištala s nje. 38-godišnja glazbenica odabrala je neobično, pidžama-odijelo od satena tamnozelenoj boji i s bijelim točkama. No, to bi za nju bilo vjerojatno prejednostavna kombinacija, stoga je odabrala odijelo The New Classic London koje na rukavima i nogavicama hlača ima bijelo perje, zahvaljujući kojem je postigla dramatičnost.

Uz to je iskombinirala bijele kožne salonke na nisku 'kitty' potpeticu te pogled sakrila iza retro sunčanih naočala s bijelim okvirom.