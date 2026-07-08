KAO SCENA IZ FILMA

Taylor Swift nije štedjela: Goste je počastila darovima vrijednim pravo bogatstvo

M.D.

08.07.2026 u 19:40

Travis Kelce, Taylor Swift
Travis Kelce, Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
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Taylor Swift još je jednom dokazala da kod nje ništa nije prepušteno slučaju, pa ni darovi za goste na vjenčanju o kojem se danima ne prestaje govoriti

Nakon raskošnog vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea, društvene mreže preplavila je tvrdnja da je pjevačica svakog od oko tisuću uzvanika počastila luksuznim Cartier satom. Iako se ta priča munjevito proširila, pouzdaniji izvori navode nešto drukčiji scenarij: Cartier satovi navodno su bili dio luksuzne nagradne igre za goste, zajedno s dizajnerskim torbama i vintage automobilom.

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Luksuzni detalj koji je pokrenuo lavinu komentara

Taylor Swift i Travis Kelce svoju su svadbenu proslavu, čini se, pretvorili u događaj koji se neće pamtiti samo po glamuroznim uzvanicima, modnim izdanjima i romantičnim detaljima, nego i po darovima o kojima se sada naširoko raspravlja.

Na društvenim mrežama proširila se objava prema kojoj je Swift navodno svakom gostu darovala Cartier sat vrijedan oko 17 tisuća dolara. Priča je dodatno dobila na zamahu nakon što je jedna uzvanica, kako se tvrdi u viralnoj objavi, pokazala sat na Instagram storyju. U istoj objavi navodi se i računica prema kojoj bi, da je isti sat dobilo svih tisuću gostiju, ukupna vrijednost darova iznosila vrtoglavih 17 milijuna dolara.

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Slavni gosti na vjenčanju Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

No zasad nema potvrde da je baš svaki gost dobio takav poklon. Prema pisanju TMZ-a i Entertainment Weeklyja, Cartier satovi bili su među nagradama u posebnoj svadbenoj tomboli, odnosno nagradnoj igri u kojoj su gosti sudjelovali tijekom proslave. Među nagradama su se, osim satova, navodno našle i dizajnerske torbe te vintage automobil.

Swift je i ranije pokazala naklonost prema Cartieru. Nakon zaruka s Travisom Kelceom pažnju je privukao njezin zlatni Cartier Santos Demoiselle s dijamantima, model koji su modni i satni znalci odmah izdvojili kao jedan od ključnih detalja njezina zaručničkog izdanja.

Taylor Swift
  • Taylor Swift
  • Taylor Swift
Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zato ne čudi to što su upravo Cartier satovi postali jedan od najkomentiranijih detalja svadbe. Kod Taylor Swift luksuz nikada ne djeluje slučajno, već kao dio pažljivo režirane priče, a ovaj je detalj savršeno sjeo u njezinu estetiku: romantičan, skupocjen, simboličan i dovoljno spektakularan da se o njemu priča danima.

Iako viralna tvrdnja o satovima za svih tisuću gostiju zasad ostaje nepotvrđena, jedno je sigurno: Swift je i ovim potezom uspjela napraviti ono što joj najbolje ide. Pretvorila je privatni trenutak u globalnu temu, a jedan luksuzni modni dodatak u detalj o kojem se ne prestaje raspravljati.

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