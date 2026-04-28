Iva Majoli pokazala je da bijela majica u ovoj kombinaciji prolazi i na crvenom tepihu

Što odjenuti kad želite izgledati sređeno, a ne previše 'napadno'? Upravo na to pitanje sinoć je na premijeri filma 'Vrag nosi Pradu 2' odgovorila Iva Majolii to kombinacijom koju već imate u ormaru
Bez suvišnih dodataka i bez kompliciranja, bivša tenisačica Iva Majoli pojavila se u crnom odijelu ravnog kroja, ispod kojeg je nosila običnu bijelu majicu. Bila je to klasična kombinacija koju mnogi često zanemaruju, ali upravo u toj jednostavnosti krije se efekt koji uvijek prolazi.
Kroj sakoa bio je čist i strukturiran, hlače lagano lepršave, dok je bijela majica 'razbila' formalnost i cijelom izdanju dala ležernost. Bez upečatljivog nakita i bez viška detalja, fokus je ostao na silueti i dojmu – a to je ono što ovaj styling čini uspješnim.
Komad koji vrijedi imati u ormaru
Ovakav look apsolutni je must-have jer se oslanja na komade koji ne izlaze iz mode. Bijela majica odavno je više od 'kućnog' komada – postala je baza oko koje se gradi cijeli outfit. U kombinaciji s dobrim odijelom, rezultat je stajling koji može proći i na poslovnom sastanku i na večernjem događanju.
Ivin stajling lako će vas uvjerit kako nije potrebni osvježenje čitave garderobe za postizanje chic izgelda. Dovoljno je drugačije kombinirati ono što već imate, a rezultat je praktičan, nosiv stajling koji ne ovisi o prolaznim trendovima.
Ako tražite jednostavno rješenje za 'nemam što odjenuti' dane, odgovor je tu: bijela majica, dobro krojeno odijelo i malo samopouzdanja.