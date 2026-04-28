Iva Majoli pokazala je da bijela majica u ovoj kombinaciji prolazi i na crvenom tepihu

Bez suvišnih dodataka i bez kompliciranja, bivša tenisačica Iva Majoli pojavila se u crnom odijelu ravnog kroja, ispod kojeg je nosila običnu bijelu majicu. Bila je to klasična kombinacija koju mnogi često zanemaruju, ali upravo u toj jednostavnosti krije se efekt koji uvijek prolazi.

Kroj sakoa bio je čist i strukturiran, hlače lagano lepršave, dok je bijela majica 'razbila' formalnost i cijelom izdanju dala ležernost. Bez upečatljivog nakita i bez viška detalja, fokus je ostao na silueti i dojmu – a to je ono što ovaj styling čini uspješnim.

Komad koji vrijedi imati u ormaru

Ovakav look apsolutni je must-have jer se oslanja na komade koji ne izlaze iz mode. Bijela majica odavno je više od 'kućnog' komada – postala je baza oko koje se gradi cijeli outfit. U kombinaciji s dobrim odijelom, rezultat je stajling koji može proći i na poslovnom sastanku i na večernjem događanju.