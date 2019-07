Inspiraciju je pronašla u ludim 70-im: Margot Robbie u bijelom ukrala svu pozornost na glamuroznoj premijeri

Nakon nedavnog susreta s predstavnicima medija, glumačka postava Tarantinova filma 'Once Upon a Time in Hollywood' uz brojne zvjezdane uzvanike prisustvovala je svečanoj premijeri filma u Los Angelesu

Poznato kinesko kazalište TCL u Los Angelesu ovoga ponedjeljka vrvilo je holivudskim zvijezdama zahvaljujući svečanoj premijeri devetog filma proslavljenog redatelja i scenarista Quentina Tarantina. Holivudskim crvenim tepihom tako su očekivano prošetale glavne zvijezde filma uključujući slavnoga Brada Pitta, oskarovca Leonarda DiCaprija i australsku ljepoticu Margot Robbie, koja u Tarantinovu filmu 'Once Upon a Time in Hollywood' utjelovljuje lik tragično preminule glumice Sharon Tate.

U suradnji s poznatom modnom stilisticom Kate Young, Margot Robbie u sklopu svjetske promocije filma do sada je do sada je osvanula u brojnim izdanjima inspiriranim zlatnim dobom Hollywooda, a na svečanoj filmskoj premijeri u Los Angelesu ni ovoga puta ništa nije prepustila slučaju. Izdanje u retro maniri, ova slavna australska ljepotica ovoga je puta ostvarila odabirom prozračne bijele haljine s dubokim V-izrezom dekoltea uz prozirne puf rukave i detalj pojasa oko struka koji je naglasio figuru.

Riječ je o kreaciji s potpisom francuske modne kuće Chanel s kojom Margot već neko vrijeme uspješno surađuje, a spomenutu haljinu Margot je uz modnu sugestiju stilistice Kate Young učinila posebno glamuroznom odabirom zlatnih detalja u znaku visećih naušnica i torbice s metalnim remenom. Za dozu dramatičnosti pobrinula se vizažistica Pati Dubroff s kojom Margot, poput Kate Young, uspješno surađuje kada je riječ o kreiranju svečanih izdanja. Svojoj slavnoj klijentici Dubroff je ovoga puta stvorila make-up u znaku intenzivnog, narančastog sjenila za oči, pritom dodatno naglasivši retro dojam stajlinga inspiriranog ludim 70-ima.