Imate povišen kolesterol? Evo koji je način prehrane najbolji u tom slučaju

Bili ste na redovitoj kontroli i liječnik vas je upozorio da imate povišen kolesterol u krvi? Ne brinite se, postoje načini prehrane koji pomažu u slučaju ovog vrlo čestog zdravstvenog problema

'Masnoća u tim namirnicama povećava 'loš' kolesterol, snižava vaš 'dobar' kolesterol i uzrokuje zdravstvene probleme koji dovode do srčanih bolesti', objašnjava američka dijetetičarka Julia Zumpano. Osim toga, konzumiranje previše nezdrave hrane može proizvesti višak triglicerida, još jednog oblik masti koji se nalazi u krvi. Visoke razine triglicerida rezultat su previše kalorija, najčešće zbog previše masti ili šećera u prehrani. Trigliceridi se također lijepe za zidove arterija, pogoršavajući to nakupljanje.

TLC način prehrane

Tzv. TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) dijetu osmislio je liječnik, a pomaže sniziti razine 'lošeg' LDL kolesterola u šest tjedana i tako zaštititi srce. Osmišljena je još 1985. kako bi se pomoglo osobama s visokim kolesterolom. Prehrana je to s niskim udjelom masti u kojoj 60 posto kalorija dolazi iz složenih ugljikohidrata poput cjelovitih žitarica, poput smeđe riže i zobi. Također možete jesti tjesteninu i žitarice napravljene od cjelovitih žitarica, a 20 posto kalorija dolazi iz nemasnih proteina poput pilećih prsa. Do 20 posto kalorija dolazi iz zdravih masti poput maslinovog i ulja repice. Međutim ova dijeta temelji se na zastarjelom načinu razmišljanja. 'Nekoć smo vjerovali da je mast prehrambeni neprijatelj. Ali naše razmišljanje je evoluiralo', kaže Zumpano. 'TLC dijeta temelji se na preniskoj razini masti i ima previše ugljikohidrata, što bi moglo dovesti do povišenih razina šećera u krvi i triglicerida. Samo oni koji su vrlo aktivni mogu sagorjeti sve te kalorije iz ugljikohidrata', upozorava ona.

Mediteranski način prehrane

Mediteranska prehrana ima manje ugljikohidrata i proteina od TLC dijete. No uključuje više zdravih masti iz namirnica poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Ako slijedite mediteranski način prehrane, očekujte da ćete svoj tanjur napuniti s puno cjelovitih žitarica, graha te voća i povrća. Također možete uživati ​​u ograničenoj količini orašastih plodova, ribe, nemasne peradi i mliječnih proizvoda. 'Količina istraživanja koja podržavaju mediteransku prehranu za zdravlje srca i krvnih žila je fenomenalna. Dokazano je da je ona vrlo učinkovita u liječenju srčanih bolesti', ističe Zumpano.

Usmjerena je tako na glavne čimbenike rizika od srčanih bolesti, ujedno smanjuje visoki kolesterol te pomaže u smanjenju visokog krvnog tlaka.

Ketogena dijeta

Ova dijeta ima cilj dovesti organizam u tzv. stanje ketoze, kada tijelo sagorijeva masti, a ne ugljikohidrate. Prehrana je bogata mastima, umjerena što se tiče proteina i ima vrlo malo ugljikohidrata. 'Ketoza ima ogromnu količinu prednosti. Ali nisam oduševljena time što je keto dijeta izuzetno bogata zasićenim masnoćama s namirnicama poput slanine, sira i crvenog mesa', kaže dijetetičarka. Umjesto toga, Zumpano preporučuje modificiranu varijantu, tzv. PSMF, koja ograničava neke proteine. To je dijeta koja također stvara ketozu, ali s manje masti. Većina kalorija dolazi iz nemasnih proteina s umjerenom količinom zdravih masti. Povrće je pritom jedini izvor ugljikohidrata.

Personalizirani način prehrane

Kada je u pitanju dijeta, jedan način prehrane ne odgovara svima jer ono što je vama lako može biti izazov za nekoga drugoga. Najbolja dijeta, ističe Zumpano, ona je koja odgovara individualnim preferencijama u hrani i načinu života te preporučuje rad s registriranim dijetetičarom kako bi se izradio personaliziran način prehrane za snižavanje kolesterola prilagođen vašim željama. 'Naprimjer, možda volite sir, ali ne volite crveno meso, a obje namirnice sadržavaju zasićene masti. Dijetetičar vam stoga može pomoći kako biste umjereno uključili hranu u kojoj redovito uživate ili da izbjegnete onu koja vam nije baš draga. Važno je napraviti plan koji vam odgovara', dodaje ona. Dijete vam mogu pomoći u sniženju visokog kolesterola, no personalizirani plan je najbolja opcija jer je vjerojatnije da ćete ga održati. To je važno jer je upravljanje visokim kolesterolom - i održavanje optimalnih brojki - dugoročna obveza koja zahtijeva željeznu disciplinu, ističe.