I ove sezone vladaju kultne 'ružne' sandale, a ove su veliki hit i nose se uz sve

u new yorku sve prolazi

Diktatorice trendova i superzvijezde, od Katie Holmes i Suri Cruise, Demi Moore, pa do Kaije Gerber i Naomi Watts, u svojim ormarima imaju barem jedan model kultnog njemačkog proizvođača obuće.

Ako ni vi ne možete, a ni ne želite odoljeti birkenstockicama i tražite novi trendi par za ljeto 2204., koji uz to ide uz sve, isplati se obratiti pažnju na model Madrid - on trenutno postaje bestseler i to s punim pravom!