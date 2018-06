I Meghan ima omiljenog dizajnera, no za razliku od Kate jasno ističe marku. Evo koji je mogući razlog za to

Prošlo je sedam godina od vjenčanja Kate Middleton za princa Williama, a vojvotkinja od Cambridgea u značajnijim prigodama i dalje se pouzdaje u modnu marku McQueen, čiju je vjenčanicu nosila. Stopama svoje šogorice mogla bi poći i vojvotkinja od Sussexa, no za razliku od Kate, Meghan svoju omiljenu marku Givenchy jako ističe

Svijetla haljina malo do ispod koljena s potpisom Givenchyja, koju je Meghan odjenula za svoj prvi službeni angažman s kraljicom Elizabetom, posjet Cheshiru prošloga četvrtka, prema pisanju britanskih medija znak su da će pratitelji prilika na britanskim kraljevskim dvorima odsada moći pratiti i ovu francusku modnu marku.

'Kada pronađete dizajnera i stil koji vam je laskav, vrlo je lako nastaviti s tim. Vojvotkinja zna što joj najbolje odgovara i mislim da to predstavlja i njezin osobni stil', kaže White.

U odjeći s potpisom McQueena Kate smo tako imali prilike vidjeti tijekom Uskrsnog slavlja, na krštenju princeze Charlotte, tijekom turneja po Australiji i Kanadi, ali i u novije vrijeme, primjerice na vjenčanju princa Harryja i Meghan ili na ceremoniji Trooping the Colour prošlog vikenda.

Kad je u pitanju vojvotkinja od Sussexa, za očekivati je također da će se u njezinom ormaru u budućnosti moći pronalaziti komade odjeće s potpisom Givenchy, koji je krasio njezinu vjenčanicu.

'U Givenchyju njeguju klasiku i eleganciju, ali na granici s trendovima. Mislim da su zbog tog svog stila vrlo prikladni za Meghanm, jer na taj se način može držati svog stila bez da kompromitira kraljevski status', kaže White.

Tijekom angažmana s kraljicom Elizabetom, Meghan je pored haljine imala Givenchyjev remen i torbicu s jasno istaknutim logom marke, što je u potpunosti različito od osobnog stila Kate koja nije sklona očiglednom brendiranju.

'Ljudi vjeruju da je padanje na određena imena i pokazivanje marki pokušaj pokazivanja bogatstva, no mislim da kod Meghan to nije slučaj', kaže White i nudi drugu mogućnost: 'Ona zna da su sve oči uprte u nju i to bi mogao biti njezin način održavanja veze s njezinom publikom. Nekome poput nje moglo bi biti teško dokazati da nije zaboravila tko je, a ovo bi mogao biti njezin način da pokaže svijetu kako je još uvijek normalna žena koja voli dizajnersku odjeću'.