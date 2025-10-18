Hrvatski izum: Ovaj detalj zauvijek je promijenio modu, a obožavaju ga i slavne fashionistice

Kravate su ove sezone jedan od najdominantnijih trendova, a obožavaju ih i poznate fashionistice poput Julije Roberts, Olivije Palermo, Myleene Klass i dr.

Inače, ovaj elegantni komad tkanine oko vrata, simbol poslovne kulture, društvenog statusa i osobnog stila, posve je promijenio način na koji se muškarci odijevaju, a zanimljivo je kako upravo danas obilježavamo Dan kravate.

Naime, Sabor je proglasio 2008. godine 18. listopada Danom kravate, i to u spomen na 2003. godinu kada je oko Arene u Puli izvedena spektakularna umjetnička instalacija uz pomoć najveće kravate na svijetu. Priča o kravati počinje u 17. stoljeću, za vrijeme Tridesetogodišnjeg rata, kada su hrvatski vojnici nosili posebne marame oko vrata kao dio svoje uniforme. Francuski kralj Luj XIV. bio je toliko oduševljen ovim detaljom da je osnovao poseban puk, 'Royal-Cravate', a sam modni dodatak dobio je ime po hrvatskim vojnicima (cravate od riječi 'Hrvat').

Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Ono što je započelo kao vojni običaj brzo je postalo simbol elegancije na francuskom dvoru, a zatim se proširilo diljem Europe i svijeta. Kravata je zatim uspješno evoluirala kroz stoljeća: od opuštenih svilenih šalova preko viktorijanskih ascot kravata do moderne verzije koju poznajemo danas. Dok je kravata stoljećima bila isključivo muški modni dodatak, njezina pojava u ženskoj garderobi predstavlja jednu od najznačajnijih modnih revolucija 20. i 21. stoljeća. Žensko prisvajanje kravate nije bila samo estetska promjena, bila je to politička izjava, borba za ravnopravnost i redefinicija ženstvenosti. Kravata u ženskoj modi nikada nije bila samo o stilu: bila je o moći, identitetu i slobodi izbora. Od sufražetkinja do moćnih menadžerica, od Marlene Dietrich do Janelle Monáe, žene su koristile ovaj komad tkanine kako bi redefinirale što je ženstvenost. Redefinicija ženstvenosti Prva pojava kravate u ženskoj modi datira iz kasnog 19. stoljeća, kada su žene koje su se borile za pravo glasa, sufražetkinje, počele nositi kravate kao simbol zahtjeva za jednakim pravima. U to vrijeme to je bio subverzivnan čin, gotovo skandalozan. Marlene Dietrich je zatim 1930-ih šokirala javnost pojavivši se u potpunom muškom odijelu s kravatom, otvoreno izazivajući rodne norme.

Nedavno preminula Diane Keaton obožavala je nositi kravate Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER





Nedavno preminula Diane Keaton obožavala je nositi kravate Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER