Međunarodna akademija digitalnih znanosti i umjetnosti (IADAS) proglasila je finaliste ovogodišnjeg 24. izdanja Webby Awards nagrade, međunarodno priznate kao jedne od najprestižnijih nagrada na internetu

Za razliku od prethodnih godina kada se nagrada dodjeljivala u New Yorku, zbog trenutnih okolnosti ovogodišnja dodjela odvijat će se online pa tako ovogodišnji Webby nosi naziv “WFH: Webbys From Home”. Internet je trenutno naše ljepilo. To je najmoćniji alat kojim se podržavamo i uzdižemo pa zato ne čudi da su ovogodišnji finalisti kompanije i pojedinci koji su se iskazali kao predvodnici u informiranju i pomaganju svijetu u ovom trenutku, izjavila je Claire Graves, izvršna direktorica nagrade The Webby Awards.

Akademija ocjenjuje prema šest kriterija izvrsnosti

Zanimljivost ovogodišnjeg finala jest ulazak hrvatske kompanije Human u probrano društvo velikih igrača na međunarodnom digitalnom tržištu. Human je osvojio finale u kategoriji Najbolje prakse na webu upravo za svoju web stranicu humaninteraction.com za koju je odmah na prvu jasno da nije riječ o uobičajenoj stranici. Direktna i opuštena komunikacija, efektna fotografija i video pa čak i inače rijetko čitljiva politika privatnosti koja u slučaju Humana to nije, osvojile su simpatije međunarodnog IADAS žirija među kojima se nalaze najveći digitalni stručnjaci.

Kategorija Best practices jedna je od najstrožih kategorija i služi kao standard industrije za korištenje inovativne i napredne prakse u izrade web stranica. Radovi moraju pokazati izvrsnost prema svih šest kriterija Akademije: sadržaju, strukturi, navigaciji, vizualnom izričaju, interaktivnosti, funkcionalnosti i ukupnom iskustvu.

Web stranica Humana tako se našla u društvu finalista među kojima su Google i nizozemska nacionalna aviokompanija KLM.

Od ostalih finalista izvan kategorije nalaze se mnoga poznata imena među kojima su HBO, NASA, Spotify, Saturday Night Live, BBC, Lego, UNICEF ali i pojedinci: Leonardo DiCaprio, Idris Elba, Wiz Khalifa, Serena Williams i Tom Hanks za koje je žiri ocijenio da su svojom aktivnošću pridonijeli razvoju interneta prošle godine.

Osim nagrade žirija, svi radovi natječu se i za glas publike pod nazivom Webby People’s Voice, a upravo u toj nagradi možete pomoći i našem Humanu. Glasanje se održava online, a za Human moguće je glasati na ovoj poveznici sve do 7. svibnja. Pobjednici 24. Webby Awards i Webby Poeple’s Voice bit će proglašeni 27. svibnja.