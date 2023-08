Hranitelj beskućnika i sirotinje s Michelinovom zvjezdicom

Sve je stiglo nakon što je 2021. bio jedan od tri prva dobitnika nagrade organizacije The World's 50 Best Restaurants nazvane 'Champions of Change', priznanja koje prepoznaje i slavi 'heroje ugostiteljskog sektora koji pokreću značajne akcije i stvaraju planove za bolji svijet'.

Deepanker je proputovao Tajland, Vijetnam, Kambodžu i cijelu jugoistočnu Aziju tražeći istomišljenike, otkrivajući namirnice, okuse i recepte, pa čak i stvarajući odnose s dobavljačima namirnica, koji traju do danas. Bilo je to i vrijeme kada su on i njegov prijatelj Deepak pokrenuli NutriChef, posao zdrave hrane koji Khosla i danas vodi s velikim uspjehom i koji je započeo u istoj zgradi u kojoj se danas nalazi Haoma. Upravo su taj uspjeh i Deepankerova želja da se vrati fine diningu doveli do Haome.

Haoma je dobila ime prema božanskoj biljci u zoroastrizmu i u kasnijoj perzijskoj kulturi i mitologiji. Potječe iz indoiranske religije i srodna je vedskoj somi, a vjerski spisi tvrde da daje besmrtnost svima koji je okuse. Restoran Haoma život je započeo kao mali à la carte restoran sa 16 mjesta, a glavna investicija bila je posvećena uspostavljanju vlastite farme (uzgoj povrća, ribe, pilića, koza i krava), 40 kilometara udaljene od Bangkoka. Farma ima i sustav za skupljanje kišnice i ribogojilište, pri čemu se kišnica rabi za ribogojilište i recikliranje korištenjem Nordaq sustava, kojim postaje pitka. Riječ je o potpuno biodinamičkoj, regenerativnoj farmi s peradi, mljekarstvom i poljoprivredom, nešto što u Tajlandu nikada prije nije postojalo. K tome, u sklopu samoga restorana postoji i vrt s 15 vrsta začinskog bilja i hotel za pčele.

'Sada se mogu osvrnuti i priznati da na početku Haome nisam imao jasnu ideju što želim raditi. Već smo bili u drugoj godini projekta kad sam poduzeo putovanje kući u Indiju i čim sam se vratio u Bangkok sjeo sam s pomoćnim chefom i rekao – kuhat ćemo našu, indijsku kuhinju', sjeća se Khosla.

Nakon toga, profil okusa u restoranu doživio je veliki zaokret. Identificirali su se kao neoindijska kuhinja i počeli kuhati tradicionalnu indijsku hranu, rabeći suvremene tehnike i prezentaciju jela.

Nakon što se svijet u ožujku 2020. izmijenio, Deepanker i ekipa Haome sjeli su za stol kako bi odlučili o sljedećim koracima i vrlo brzo prioritet nije bio posao, već ljudi. Tako su, s vrlo prirodnom željom da iz hrane koja im je ostala u restoranu (uključujući i stotine kilograma riže) izvuku maksimum, počeli pripremati vrlo jednostavna jela koja su umotali u lišće banane i nosili beskućnicima.