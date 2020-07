Havaianasice kao odličan spoj udobnosti i mode

Slim Flatform modeli donose nostalgični dašak 90-ih kada su mnogi eksperimentirali s modom

Havaianas je postao simbol dobrih vibracija i pozitivne energije koju uvijek širi kroz nove i kreativne kolekcije, a pažnju nam ovaj put krade potpuno nova kolekcija Slim Flatform koja će vas oduševiti svojom udobnošću i dizajnom - toliko da se nećete htjeti odvojiti od njih!

Havaianas predstavlja potpuno novi model japanki, Slim Flatform, koji se ističe zbog povišene ravne potplate. Poznati stil 90-ih godina svake se godine voli vratiti na modnu scenu u drugačijem obliku, a ove godine zahvatio je ljetnu obuću. Nekada su tenisice i cipele sa zadebljanim džonovima bili vodeći trend i must have, a sada je Havaianas uspio prenijeti to na japanke i u potpunosti nas zaludio! Slim Flatform modeli donose nostalgični dašak 90-ih kada su mnogi eksperimentirali s modom, a kombinacija udobnosti i originalnosti uvijek je pobjeđivala.

U Slim Flatform kolekciji nalazi se 6 različitih modela koji su svi dostupni u Havaianas online trgovini i teško se odlučiti za favorita. Modeli u nježnim i neutralnim bojama postali su neizbježni u svakoj kolekciji te će se sigurno naći na listi želja svake minimalistice. A modeli u vibrantnim bojama, sa životinjskim printom ili upečatljivim šljokicama bit će idealni za vesele kombinacije koje će upotpuniti izgled svake trendseterice.

Ove Havaianasice kao da su stvorene za outfit inspiriran devedesetima, odnosno za kombiniranje s omiljenim trapericama, jednostavnim topom i trendi narukvicom oko gležnja. A one najhrabrije njima će začiniti svoju poslovnu kombinaciju tijekom ljetnih vrućina, i vjerujte, neće proći nezapaženo! Gigi Hadid i Kourtney Kardashian već su se priklonile ovome trendu udobnosti, a vi svoje omiljene modele možete pronaći i naručiti na službenoj stranici Havaianasa.

