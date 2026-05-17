Haljine koje viđamo posvuda ovog proljeća: Osam modela koji ove sezone vladaju gradskim ulicama

M.D.

17.05.2026 u 21:05

Zara haljina Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Haljine su ove sezone u fokusu, ali u osvježenom izdanju koje spaja ženstvenost, kontraste i neočekivane detalje

Proljeće je donijelo očekivano osvježenje u ormaru, ali i neočekivani zaokret u estetici haljina. Umjesto klasične romantike i provjerenih krojeva, nova sezona igra na kartu kontrasta, detalja i suptilnog pomaka u siluetama. Haljine više nisu samo 'siguran izbor', nego komad koji definira cijeli stajling.

Dizajnerske kolekcije za proljeće 2026. jasno pokazuju da se poznati modeli ne odbacuju, već reinterpretiraju. Naglasak je na teksturi, konstrukciji i neočekivanim bojama, dok ženstvenost dobiva novu, suvremeniju dimenziju. U nastavku izdvajamo ključne modele koji dominiraju sezonom.

Niži struk kao novi standard

Haljine spuštenog struka vraćaju se u fokus, ali u puno nosivijoj verziji nego ranije. Linija struka pomaknuta je niže, silueta je izdužena, a ukupni dojam čišći i sofisticiraniji. Upravo taj pomak daje klasičnim modelima novu dinamiku.

Massimo Dutti
  • Lefties
  • H&M
  • Massimo Dutti 2
  • Mango
Haljine spuštenog struka Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Asimetrija bez pretjerivanja

Asimetrični krojevi ponovno su u igri, ali bez dramatičnih efekata. Jedno rame, kosi rezovi i diskretno drapiranje dovoljan su detalj da osnovna haljina izgleda promišljeno i moderno. Upravo ta 'tiha' asimetrija čini razliku.

Boja koja mijenja pravila

Chartreuse i srodne nijanse između zelene i žute nameću se kao ključni odmak od uobičajenih pastela. Riječ je o intenzivnim tonovima koji funkcioniraju i na najjednostavnijim krojevima, a sve češće ih viđamo i u total look varijantama.

Saint Laurent
Saint Laurent Izvor: Profimedia / Autor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Sportski moment u ženskom ormaru

Sportski utjecaji ne nestaju, ali dobivaju elegantniju interpretaciju. Tehnički materijali, funkcionalni detalji i čiste linije kombiniraju se sa ženstvenim krojevima, stvarajući balans između praktičnog i profinjenog.

Rese u novom izdanju

Rese su ove sezone suptilnije i luksuznije. Umjesto naglašenog boho dojma, djeluju smireno i sofisticirano, s naglaskom na pokret i teksturu. Upravo ta ‘kontrolirana dinamika’ čini ih nosivima i u dnevnim kombinacijama.

Dior
Dior Izvor: Profimedia / Autor: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Efektno drapiranje

Drapirani slojevi i tkanine koje prate liniju tijela postaju ključan element večernjih haljina. Umjesto klasičnih krojeva, naglasak je na fluidnosti i konstrukciji koja izgleda gotovo skulpturalno.

Haljine s ljetnim prizvukom

Modeli inspirirani maramama i bandanama vraćaju se u suvremenoj verziji. Kosi rezovi i šiljasti rubovi daju i najjednostavnijim haljinama dozu karaktera, a cijela estetika priziva ljetnu nonšalanciju i mediteranski stil.

Tibi
Tibi Izvor: Profimedia / Autor: Victor Pagan / Getty images / Profimedia

Romantika, ali drugačija

Romantični elementi i dalje su prisutni, ali u modernijem kontekstu. Prozirni slojevi, čipka i cvjetni motivi dobivaju čvršću formu i više karaktera, pa djeluju manje ‘nježno’, a više aktualno.

IQ Collection
  • Jacquemus
  • Mango 3
  • Mango 2
  • Mango 4
  • Mango 5
    +12
Trendi haljine za proljeće Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

