Haljine koje viđamo posvuda ovog proljeća: Osam modela koji ove sezone vladaju gradskim ulicama

Haljine su ove sezone u fokusu, ali u osvježenom izdanju koje spaja ženstvenost, kontraste i neočekivane detalje

Proljeće je donijelo očekivano osvježenje u ormaru, ali i neočekivani zaokret u estetici haljina. Umjesto klasične romantike i provjerenih krojeva, nova sezona igra na kartu kontrasta, detalja i suptilnog pomaka u siluetama. Haljine više nisu samo 'siguran izbor', nego komad koji definira cijeli stajling.

Dizajnerske kolekcije za proljeće 2026. jasno pokazuju da se poznati modeli ne odbacuju, već reinterpretiraju. Naglasak je na teksturi, konstrukciji i neočekivanim bojama, dok ženstvenost dobiva novu, suvremeniju dimenziju. U nastavku izdvajamo ključne modele koji dominiraju sezonom. Niži struk kao novi standard Haljine spuštenog struka vraćaju se u fokus, ali u puno nosivijoj verziji nego ranije. Linija struka pomaknuta je niže, silueta je izdužena, a ukupni dojam čišći i sofisticiraniji. Upravo taj pomak daje klasičnim modelima novu dinamiku.

Haljine spuštenog struka Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





Haljine spuštenog struka Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Asimetrija bez pretjerivanja Asimetrični krojevi ponovno su u igri, ali bez dramatičnih efekata. Jedno rame, kosi rezovi i diskretno drapiranje dovoljan su detalj da osnovna haljina izgleda promišljeno i moderno. Upravo ta 'tiha' asimetrija čini razliku. Boja koja mijenja pravila Chartreuse i srodne nijanse između zelene i žute nameću se kao ključni odmak od uobičajenih pastela. Riječ je o intenzivnim tonovima koji funkcioniraju i na najjednostavnijim krojevima, a sve češće ih viđamo i u total look varijantama.

Sportski moment u ženskom ormaru Sportski utjecaji ne nestaju, ali dobivaju elegantniju interpretaciju. Tehnički materijali, funkcionalni detalji i čiste linije kombiniraju se sa ženstvenim krojevima, stvarajući balans između praktičnog i profinjenog. Rese u novom izdanju Rese su ove sezone suptilnije i luksuznije. Umjesto naglašenog boho dojma, djeluju smireno i sofisticirano, s naglaskom na pokret i teksturu. Upravo ta ‘kontrolirana dinamika’ čini ih nosivima i u dnevnim kombinacijama.

Efektno drapiranje Drapirani slojevi i tkanine koje prate liniju tijela postaju ključan element večernjih haljina. Umjesto klasičnih krojeva, naglasak je na fluidnosti i konstrukciji koja izgleda gotovo skulpturalno. Haljine s ljetnim prizvukom Modeli inspirirani maramama i bandanama vraćaju se u suvremenoj verziji. Kosi rezovi i šiljasti rubovi daju i najjednostavnijim haljinama dozu karaktera, a cijela estetika priziva ljetnu nonšalanciju i mediteranski stil.

Romantika, ali drugačija Romantični elementi i dalje su prisutni, ali u modernijem kontekstu. Prozirni slojevi, čipka i cvjetni motivi dobivaju čvršću formu i više karaktera, pa djeluju manje ‘nježno’, a više aktualno.