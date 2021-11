[FOTO/VIDEO] Poznato televizijsko lice upustilo se u novu poslovnu avanturu. Antun Ponoš otkrio nam je kako je postao jedan od najdražih uzvanika na vjenčanjima

'Udajem se/ženim se, na sto muka sam' – koliko ste puta čuli to? I dok jedni sanjaju o skromnom vjenčanju u krugu najbližih, drugi maštaju o raskošnom svadbenom slavlju s nekoliko stotina uzvanika. Ulazak u brak, kako god tko zamislio, važan je i poseban trenutak u životu koji treba obilježiti na jedinstven način. Urednik i voditelj poznate, mnogima omiljene i kultne HRT-ove emisije 'Kućni ljubimci' zakoračio je u novi poslovni angažman - pokrenuo je projekt Svatovski magazin. Dosjetio se kako da mladencima obogati njihov veliki dan i otkrio nam sve o tome

Prvo zajedničko slavlje - najljepši, ali i najstresniji dan novopečenog para - trebalo bi biti originalno i nezaboravno. Kako bi dan o kojem mnogi sanjaju od malih nogu bio jedinstven, za to se odnedavno brine i televizijski znalac Antun Ponoš, Nuštarac koji nam na početku razgovora priznaje da ga poziv u svatove uvijek razveseli jer voli veselje i pozitivnu energiju.

'Obitelj Nade i Ive Milića iz Nuštra, inače mojih dragih prijatelja s kojima sam odrastao, pozvala me u svatove sina Mislava i njegove odabranice Mile Vlahović iz Nuštra. Nekoliko dana prije samih svatova nazvali su me i zamolili da, ako mogu, budem i vozač mladenaca jer je tetka koja je trebala voziti bila spriječena. Rado sam prihvatio tu ulogu. S mladencima sam dogovorio sve detalje i satnicu, a onda im predložio nekoliko detalja oko uređenja auta, što su oni i prihvatili. Na dan vjenčanja fotografirao sam ih i poslao fotografije u Zagreb prijateljima Jozi Čabraji i Vladimiru Fricu, grafičkim dizajnerima koji imaju bogato iskustvo u pripremi grafičkog dizajna i svoju tiskaru. Pripremili su mi uređene fotografije mladenaca koje sam poslao u Vinkovce prijatelju Alenu Siladiju, a on ih je izradio u svojoj tiskari pa smo ih nakon ulaska mladenaca u crkvu postavili na stakla auta sa svih strana', prisjetio se. Uz fotografije, imali su magnetne naljepnice s motivima Slavonije, grbom Nuštra i Hrvatske te natpis 'Upravo vjenčani'.

'Kad se 2015. za Gorana Goluba udavala Klaudia, kći istih prijatelja, opet su me pozvali u svatove i sad se već podrazumijevalo da ću biti vozač. Tada sam od prijatelja Ivice Vidaka i njegove obitelji posudio BMW-ov kabriolet pa smo ga također prigodno oblijepili. Bilo je proljeće i poslije vjenčanja mladence smo provozali ulicama Nuštra prije nego smo se u mom autu, u koji smo presjeli, odvezli u svatovsku salu. Za njihove svatove dodali smo još nekoliko detalja, naljepnice za sva vozila gostiju, a umjesto ružmarina za njih smo imali bedževe i čokoladicu s fotografijom mladenaca na omotu koju su poklanjali. Ove godine Nada i Ivo Milić imali su puno priprema jer su u lipnju udavali kćer Mateu za Marija Bogovića, a u listopadu kćer Tenu za Dragana Foriša. Moja uloga već je bila poznata pa smo ponovili cijeli taj scenarij uz nove dodatke', opisao je. Izradio je kravate s fotografijom mladenaca, figurice s njihovim likovima za tortu, panoe mladenaca u veličini 1:1, postavljene na ulazu u svatovsku salu, kao i personalizirane registarske pločice, naljepnice, omote za čokoladice i broševe/revere s njihovom fotografijom.

'Imali smo i zanimljive sadržaje za goste, poput bočica u kojima gosti ostavljaju životnu poruku mladencima napisanu na papiriću, a ubacili bi ih u veliku bocu koju smo poslije zatvorili. Na prvu godišnjicu braka tako će moći pročitati poruke iz boce. Izrada figurica mladenaca i njihovih lica na osnovi fotografije koje smo postavili uz svatovsku tortu jako se svidjela gostima. Predložio sam im i izradu Svatovskog magazina, u kojem bi gosti saznali sve o mladenki i mladencu, o tome kako su se upoznali, koje su im zajedničke aktivnosti i hobiji te vidjeli kako su prošle djevojačka i momačka večer, predstavili kumove i protokol vjenčanja - okupljanje gostiju tijekom dana, odlazak na vjenčanje u crkvu i vijećnicu te dolazak i svečani ulazak u svatovsku salu, uz zdravicu, prvi ples i veselu svatovsku atmosferu do 23 sata', ispričao je. Mladenci su, kaže, prihvatili prijedlog izrade Svatovskog magazina i poslali mu odgovore na pitanja te fotografije vezane uz pitanja. Uz sve spomenuto dodali su zahvale svima koji su sudjelovali u organizaciji svatova i sve ih spomenuli.

'Tekst je uredila profesionalna novinarka i lektorica pa sam ga poslao prijatelju Vladimiru Fricu, dizajneru s velikim iskustvom. Tijekom svadbene večeri u 23 sata Vladimiru šaljem sve fotografije i u nekoliko minuta od njega dobivam potpuno uređen i završen Svatovski magazin za tisak. Oko 23.15 sata objavljujemo ga na internetu i društvenim mrežama, a pripremu Svatovskog magazina šaljem u dogovorenu tiskaru koja u 45 minuta izrađuje 100 primjeraka i u ponoć ih dostavlja u salu. Mladenci ih preuzimaju i u trenutku darivanja i prikazivanja darova gosti uz ostalo od njih dobivaju i Svatovski magazin. Sutradan na ručak donosim još 100 primjeraka Svatovskog magazina jer većina njih želi imati više kopija. Mladenci ostavljaju neke primjerke magazina za goste koji iz opravdanih razloga nisu mogli doći u svatove. Sve to potaknulo me da ovu ideju ponudim i drugima', otkrio je. Prvi kod nas radi to i bilo mu je drago vidjeti da je Svatovski magazin dobro prihvaćen. Njegovi ukućani su, govori nam, navikli na njegove ideje jer su i oni često u realizaciji njegovih veselih projekata - raznih slavlja i proslava s veselim scenarijem.

'Kako smo posložili sve te svatovske teme i sadržaje te znamo scenarij za vesele svatove, počeli smo razmišljati o tome da cijeli ovaj projekt ponudimo i drugim mladencima. Sin Leon bio je najglasniji u tome jer mu se to jako svidjelo, a podržale su nas i kćeri Tena i Lorena. Na njihov nagovor i uz suglasnost mladenaca da koristim sve realizirane sadržaje i materijale, pokrenuo sam projekt Svatovski magazin. U kratkom vremenu osmislili smo logo i promotivne materijale za internet i društvene mreže te izradili izložbeni štand za sajmove vjenčanja', pohvalio se naš sugovornik. Nedavno su se predstavili na dva sajma vjenčanja, na kojima su dobili brojne pohvale za ideju i projekt. Na oba sajma došli su i mladenci Matea i Mario Bogović i Tena i Dragan Foriš i iz prve ruke budućim mladencima, koji su posjetili izložbeni prostor na sajmu, ispričali svoje i dojmove gostiju. 'Mladencima dajem i garanciju za dug brak ako svakih šest mjeseci zajedno prelistaju svoj primjerak Svatovskog magazina. Sjetit će se tog lijepog doživljaja i trenutaka zajedničke sreće zbog ulaska u bračnu luku', poručuje.

Uz grafičke dizajnere, koji su glavni realizatori njegovih ideja, za druge sadržaje angažira cijeli tim novinara, lektora, tiskare, fotografe, kipara te kurirsku dostavu. 'Zajedno smo uspjeli ponuditi mladencima nezaboravne trenutke veselja u njihovom najvažnijem danu u životu, a želimo da ga dugo pamte, kako oni, tako i njihovi gosti', zadovoljno naglašava. Zanimalo nas je što ga sve inspirira za ukrašavanje, za uređenje, dekoraciju, ugođaj svadbe. Objašnjava nam da je oduvijek volio u svaku proslavu unijeti nešto svoje i svi oni koji ga poznaju znaju kako to izgleda. U početku im je svima bio čudan, a danas prvo njega pitaju mogu li doći na njihovu proslavu pa tek onda pozivaju druge prijatelje.

'Svadbe su poseban i veseo doživljaj kako za mladence, članove obitelji i rodbinu, tako za sve goste i ako me rodbina i prijatelji pozovu, uvijek pitam kako mogu pomoći u realizaciji. Predložim im svoje ideje i pustim ih da odaberu. Sa zadovoljstvom, uz poklon mladencima u svatovima, realiziram odabrane ideje. Uvijek pazim na to da ne smetam protokolu i organizaciji svatova, pa tako i službenom snimatelju i fotografu. Naime uvijek idem sa svojom snimateljskom i fotografskom tehnikom u svatove i u mogućnosti sam snimiti i montirati vjenčanje i ponuditi snimku mladencima odmah nakon vjenčanja, da je pogledaju u vožnji do svatovske sale ako to žele. Tako se jednom prigodom dogodilo da službene videosnimke i fotografije svatova angažiranih snimatelja i fotografa zbog greške na SD karticama nisu uspjele pa su moje snimke sve spasile', ispričao je. Patentirao je i Veselu svatovsku tombolu, u kojoj svaki gost na pozadini broša/revera ima svoj svatovski broj i u nekom trenutku kum uz glazbu preuzima riječ i izvlači brojeve. Uz prigodne šaljive komentare dodjeljuje zanimljive unikatne poklone sretnim dobitnicima, a za sve ostale goste pripremi utješne darove.

'Kako sam cijeli svoj radni vijek uz tehniku i televizijske ekrane, mladencima predložim da na TV ekranima u svatovskoj sali tijekom večeri emitiramo njihove prigodne videosadržaje koje ranije snimimo i montiramo, kao i snimku vjenčanja u crkvi i vijećnici. Naime brojni gosti dođu samo u svatovsku salu i ne vide najvažnije trenutke vjenčanja pa im to pokažemo preko ekrana tijekom večeri. U mogućnosti sam uz poznate i priznate tekstopisce brojnih hitova, aranžere, pjevače i glazbenike napraviti i pjesmu s tekstom posvećenu samo mladencima za prvi ples, a koja se može izvoditi i na radiju, te je umnožiti na USB-u kako bi je poklonili gostima. Ideje su uvijek brojne i nadopunjuju se. Uz njih, sve goste možemo lijepo razveseliti i animirati', naglašava. Pitamo ga nailazi li na kakve prepreke i je li bilo situacija da se nekome nešto nije svidjelo. 'Kako se o svemu unaprijed dogovaramo i mladenci odlučuju što žele od ponuđenih ideja, uvijek se uskladimo da bi sve bilo uspješno realizirano, što se i vidi u svatovima. Svi ti dodatni sadržaji upotpunjuju slavlje i svatovsko veselje je veliko, tako da puno gostiju ostaje do samog kraja proslave. Gosti su uvijek iznenađeni takvim idejama jer uobičajeni svatovi imaju poznat protokol: ples, hrana i kolači, a mi im ovakvim veselim sadržajem želimo ponuditi nešto što će dugo pamtiti', pohvalio se.

Otkrio nam je i koliko je to isplativo i koliko je osim truda potrebno i ulaganja. 'U sve do sada spomenuto uloženo je puno ljubavi i osjećaja. Puno toga ne može se gledati kroz isplativost jer to onda ne bih nikada radio i osmislio. Ovdje se radilo o čistoj sreći i zadovoljstvu koje sam želio podijeliti s meni dragim ljudima. U svemu ovome bitni su suradnici koji podržavaju moje ideje, sa mnom ih realiziraju i vesele se njihovim rezultatima', priznaje i odgovara na pitanje što to po njemu čini dobru svadbu. 'Osobno nisam gost koji će doći u svatove i čekati da ga zabave, isprobati svu hranu i kolače, a kako ne pijem alkohol, uvijek sam aktivan i mogu se veseliti bez njega. Meni su u svatovima bitni protokol i organizacija, kao i raspoloženje mladenaca te ljubaznost i gostoljubivost domaćina. Uz dobru glazbu i zanimljive trenutke, svatovi će sigurno biti veseli', smatra. Zbog epidemioloških mjera stalno se mijenjaju uvjeti održavanja svadbi, no Ponoš vjeruje da će se, poštujući epidemiološke mjere, i realizacija odvijati bez poteškoća.

Prisjetio se i svog velikog dana. Kad sad gleda na to vrijeme, pita se kako se stigao oženiti jer je odmah ujutro nakon vjenčanja išao snimati izložbu pasa. 'Naime zbog kuma koji nije mogao doći na planirani datum odgodio sam vjenčanje za tjedan dana pa sam ujutro nakon svatova išao snimati izložbu pasa jer sam te nedjelje obećao organizatoru da ću doći. Vjenčao sam se u Zagrebu. Kako sam išao po mladu sa svojim psom, u cijeloj toj užurbanosti zaboravio sam vjenčani buket pa smo izgubili na vremenu. Naime cijeli život sanjao sam o tome da ću se oženiti u svom Nuštru, u crkvi svetog Duha, ali te 1993. rat je to onemogućio i organizacija svatova bila je otežana jer se nije moglo putovati autocestom pa je većina gostiju dolazila vlakom', objasnio je. Sa svećenikom je dogovorio da će na vjenčanju biti i njegov pas, da bi se on predomislio kada su svi gosti već bili u crkvi, a on je trebao s njim otići do oltara i čekati mladu koju je dovodio njen tata. 'U jednom trenutku htio sam odustati od protokola crkvenog vjenčanja jer sam ionako prije toga rekao "da" u vijećnici u Novom Zagrebu. Kako mi je prijatelj pomogao u držanju psa, dao mi je očima do znanja da se ne brinem i da odem do oltara sa svećenikom. Kad sam stigao tamo, mlada je s tatom uz glazbu krenula prema meni. Nekoliko puta sam se okrenuo da vidim je li pas prešao prag crkve s prijateljem. Gosti su mislili da se okrećem da vidim dolazi li mlada, a ustvari sam gledao je li pas u crkvi. Kad sam vidio da je moj Nuno, križanac pekinezera, ušao s prijateljem, u miru smo obavili čin vjenčanja', smije se.