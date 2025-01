Forbesovi stručnjaci izabrali su deset najzanimljivijih restorana za 2025.

Forbes je opet okupio svoje stručnjake i rezultat je kolekcija restorana koji prkose konvencijama i potiču maštu - od Il Milionea u Barceloni, Lasarteovog ekskluzivnog kulinarskog putovanja s tri Michelinove zvjezdice za samo osam gostiju, spajanjem svjetla, zvuka i mirisa u impresivnu priču nadahnutu istraživanjima Marka Pola, do bečkog Doubeka, otvorene kuhinje samo na drva koja spaja nordijske, srednjoeuropske i japanske okuse u ugodnoj, kreativnoj atmosferi.

U obrazloženju liste Forbesova autorica Ann Abel kaže da osim restoranske industrije, bujaju i nagrade, sve ih je više, o mnogima od njih pišemo i u ovoj rubrici. No, kaže, ovo nije jedna od takvih top-listi. Umjesto toga, autorica članka pitala je za mišljenje 'profesionalne gurmane', kojima je zajednički nazivnik potraga za inovacijama u gastronomiji: filmaša i gastro ambasadora Kristiana Brask Thomsena, novinarku i poduzetnicu, bivši supermodel Aiste Miseviciute, te gastro-influencera Flipa Dejaegherea .

Restoran džepne veličine, sa samo nekoliko sjedećih mjesta, vodi bračni dvojac Yuichiro i Mika Shimatani, koji su prethodno radili u AM s tri zvjezdice Alexandrea Mazzije u Marseilleu - Yuichiro kao sous-chef i Mika kao slastičar. Od otvaranja prije tri godine, lokal je brzo zaradio Michelinovu zvjezdicu. Par je jedino osoblje u restoranu koji je otvoren samo za ručak i, ujedno, vjerojatno jedan od europskih restorana gdje je trenutačno najteže dobiti rezervaciju. Kuhanje majstorski spaja mediteranske i japanske utjecaje, izvedeno s visokom preciznošću od najboljih i najsvježijih namirnica koje se mogu pronaći u suncem okupanoj Provansi.

Chef Antonio Buono mnogo je godina proveo kao glavni chef slavnog restorana Mirazur by Mauro Colagreco, prije negoli je radio s legendarnim španjolskim chefom Santijem Santamarijom. Sada, sa svojom suprugom Valentinom, dočekuje goste u skrovitom restoranu-dragulju u dolini Roja u Liguriji. Gost može očekivati kreacije pune okusa, s pozornošću poklonjenom terroiru mora i planina, ali i bitnim utjecajem tradicionalne ligurske kuhinje. Michelinova zvjezdica za Casu Buono, tvrde znalci, samo je prva od tri, što dokazuju činjenicom da svi koji su posjetili restoran čeznu za sljedećim posjetom.

'Zamislite da su se Aska u New Yorku, Jordnær u Kopenhagenu i Ekstedt u Stockholmu našli u ménage à trois, a njihovo ljubavno dijete bila je otvorena kuhinja samo na drva koja je kuhala izuzetno ukusne i kreativne kombinacije nordijskih, srednjoeuropskih i japanskih okusa posluženih u Darth Vaderovoj udobnoj čekaonici s Milesom Davisom koji svira trubu u kutu' opisuje Doubek Kristian Brask Thomsen. Tek godinu dana star i vrlo neobičan restoran za austrijsku prijestolnicu, za sada je još uvijek ispod radara, što će se uskoro promijeniti. Jela koja otkrivaju chefa velike osobnosti i razigrane kreativnosti, prepuna su proteina i odličnih okusa, spravljena od namirnica vrhunske kvalitete. Mladi par koji vodi restoran napravio je sjajne temelje da ga vine u impresivne visine.

Dosa at Mandarin Oriental Mayfair (London, Ujedinjeno kraljevstvo)

Faro at MONA (Hobart, Australija)

Kao i sve ostalo u MONI (Muzej stare i nove umjetnosti) u Tasmaniji, Faro je nekonvencionalan koliko god to može biti. Čak i ako ga pronađete, odvest će vas kroz veliki labirint suvremene umjetnosti i instalacija, vizualnih umnih igara i seksualnih prizvuka, prije nego što uđete u skrivenu blagovaonicu u trokutastom krilu muzeja, koji strši iznad rijeke s mirnim pogledom na vodu kroz prozore od poda do stropa. Jednako ekstravagantan, ležeran i neobičan, s ružičastim mramornim stolovima, baršunastim stolcima, elegantnim drvenim šankom i neobičnim izvođačem, Faro krase i jela potpuno neortodoksnog chefa Vincea Trima. Njegov meni osmišljen je tako da nadopuni MONA-inu izložbu Namedropping, koja istražuje našu opsjednutost slavom i traje do travnja. Primjer? Keramička replika srednjeg prsta vlasnika Davida Walsha dizajnirana je da se rabi kao posuda za jelo od toplog sira comtéa, žumanjka i tartufa.