Kultno jelo: Ovo ukusno varivo je španjolski comfort food bogate povijesti

Povjesničari kulinarstva vjeruju da cocido potječe od adafine, dugo kuhanog jela od slanutka, češnjaka, mesa i začinjenog temeljca koje su pripremali španjolski sefardski Židovi. Uoči subote, židovski su kuhari svoje sastojke stavljali u željeznu posudu usred toplog pepela i zatvarali je tijestom za kruh (izraz adafina dolazi od arapske riječi za 'skriveno' ili 'pokriveno'). Sadržaj se polako kuhao u pepelu i ostao topao do kraja jutarnje molitve u subotu.

Najraniji poznati zapis o adafini datira iz 14. stoljeća, kako to stoji u knjizi 'A Drizzle of Honey: The Lives and Recipes of Spain’s Secret Jews' (Kapljica meda: životi i recepti tajnih španjolskih Židova). No, u istoj knjizi tvrdi se da to jelo sigurno ima i dulju povijest. Naime, sve otkad je postojala zabrana rada subotom, židovske su domaćice zasigurno spremale obroke u jednom loncu petkom kako bi ostali topli do sljedećeg dana.

Nakon početka inkvizicije 1478., conversosi (Židovi koji su prešli na katoličanstvo) dokazivali su da su njihova obraćenja potpuna dodavanjem u adafine nekošer proizvoda, kao što su šunka, slanina i krvavice. Do kasnog 15. i ranog 16. stoljeća, takva su se variva zvala, naizmjenično, adafina, hamin (hebrejski izraz) i trasnochado (španjolski). Naziv cocido uobičajeno se počeo rabiti koncem 16. stoljeća, ako ne i ranije.