Fanovi su oduševljeni: Monica Bellucci u dosad najizazovnijem izdanju

Talijanska glumica Monica Bellucci, poznata po svojoj klasičnoj ljepoti, za svibanjsko izdanje magazina Madame Figaro pokazala je da je još u top formi

'Nikada nisam bila osoba koja se diže u šest kako bi otišla vježbati u teretanu. Istina je da uživam u kolačima i tjestenini, tu i tamo u čaši vina i, vrlo rijetko, cigareti. I zato je moj savjet za sreću: jedite dobro, pijte kvalitetno, uživajte u dobrom seksu i pritom se stalno smijte. Ostalo će već doći na svoje.'

Inače, slavna ljepotica se posljednjih mjeseci može vidjeti na setu filma 'The Befana Comes At Night 2' u kojem glumi dobru vješticu Dolores.

Za potrebe uloge, Monica (56) se posve transformirala i postala sjedokosa pa su je tek rijetki uspjeli prepoznati.