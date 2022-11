Evo zašto Jennifer Lopez izgleda tako nevjerojatno dobro s 53 godine

Iako je ušla u šesto desetljeće, za prelijepu Jennifer Lopez vrijeme kao da je stalo, a u posljednje vrijeme izgleda bolje no ikada

Jenny from the Block poznata je po željeznoj volji kad se radi o disciplini i zdravom lifestyleu, kojem je godinama vjerna, a u svojim intervjuima ističe i da nikad ne pije alkohol niti puši te nastoji svaki dan dobro spavati.

Koža

Osim što koristi proizvode za njegu kože JLo Beauty, što uključuje sve od sheet maski do gelova i krema, Lopez uživa u njezi lica prema programu beauty mogulice, hvaljene Toske Husted. Sa sjedištem u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, Husted (koji radi sa svima od Kim Kardashian do Jennifer Aniston) primjenjuje brojne tehnike, od masaže lica do svjetlosne terapije i mikrostruje, uz proizvode Biologique Recherche za njegu kože. Lopez ju je primjerice posjetila tjedan dana prije nastupa na Super Bowlu 2020.

Obrve

Iza obrva mnogih najpoznatijih žena svijeta nalazi se Anastasia Soare, osnivačica Anastasia Beverly Hillsa. Kraljica moćnih holivudskih obrva, Soare vjeruje da one, kada su profesionalno oblikovane, mogu učiniti više za lice od mnogih injekcijskih tretmana. 'Dobro oblikovane obrve su poput mini liftinga jer podižu crte lica - nema sumnje u to. Svi drugi tretmani injekcijama su dobri, ali obrve su najvažnije', rekla je u ranijem intervjuu za Vogue.

Kosa

Tko je zaslužan za tu raskošnu i glamuroznu kosu prošaranu divnim pramenovima koju Jennifer pokazuje s ponosom? Čarobnjak koji je kreirao sve te fantastične frizure je poznati britanski frizer Chris Appleton. Od retro visokog konjskog repa do opuštenih valova, Appleton je bez sumnje pravi znalac koji radi čuda.