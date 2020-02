Evo što znanost kaže o našim snovima; zbog čega se nekih sjećamo, a nekih ne

Bez obzira jeste li opsjednuti tumačenjem snova ili vas tek mrvicu zanima taj neugodni san u kojem stojite kao ukopani, a morate pobjeći ili vam ispadaju zubi (brrr), većina se slaže kako je naša podsvijest nevjerojatna

Druga mogućnost bi mogla biti korištenje tehnologije . Naime, ako odmah nakon što se probudite budite izloženi jakoj distrakciji, poput telefonskog poziva to može 'potisnute' snove iz vaše glave.

Ako upravo prolazite kroz period u kojem se ne sjećate niti jednog sna, možda je vaša REM faza sna sad u specifičnom stanju. 'Najaktivniji' san odvija se tijekom REM faze, koja čini oko 25 posto noći. REM ciklusi postaju sve duži kako noć odmiče, a najduži su pred samo jutro. Dakle, ukoliko vam je budilica namještena na buđenje u vrijeme koje se ne poklapa s jednim od REM ciklusa, to može biti razlog zašto ne pamtite snove.

Nekoliko je faktora koji utječu na to hoćete li se, kad se probudite, sjetiti što se u vašem mozgu događalo dok ste bezbrižno spavali poput bebe.

Sigurno vam se dogodilo da ste se sjećali nekog vrlo realističnog sna koji je djelovao kao produžetak vašeg stvarnog života. No, vjerojatno je bilo i situacija kad ste se mogli sjetiti samo nekih dijelova sna.

Razlog može biti to i što tijekom noći ne odspavate dovoljan broj sati. Kad skratite vrijeme spavanja, najčešće je ono što 'otpada' upravo jutarnja REM faza, a to je ona u kojoj imamo najduže i najdojmljivije snove.

No ipak ponekad jednostavno sadržaj vaših snova nije naročito dojmljiv ni pamtljiv. Ako se baš nikada ne sjećate svojih snova ili, pak, uvijek imate noćne more, možda bi trebali poraditi na poboljšavanju kvalitete sna.

S druge strane, snovi do kojih dolazi u ne-REM fazama sna imaju manje radnje i više nalikuju samo na kratke scene nabijene emocijama. Postoji i tzv. lucidno sanjanje, kako se naziva situacija kad smo svjesni da sanjamo. Ako često imate lucidne snove, to može biti indikativno za način kako funkcionira vaš mozak. Naime, osobe kojima se to događa imaju povećanu funkcionalnu konektivnost, odnosno povećan simultani dotok krvi u prednjem prefrontalnom režnju. Lucidno sanjanje je moćno sredstvo za istraživanje prostora našeg uma, rješavanje problema, strahova...

'Najaktivnije sanjanje se događa u REM fazi, a nije uobičajeno da netko nikada nema REM fazu sna, iako se to ponekad može dogoditi u slučaju teške apneje', kaže američki znanstvenik Andrew Varga dodajući da to znači da se snovi vjerojatno događaju svima, iako je teško to znanstveno dokazati.

U svakom slučaju, snovi ostaju složena problematika i još je potrebno mnogo istraživanja dok se ne bude moglo reći da potpuno shvaćamo procese koji stoje iza njih.