Dok svi govore samo o haljinama, nama su za oko zapeli beauty lookovi ovih ljepotica

Dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar uvijek je u znaku najboljih izdanja na crvenom tepihu, a poznate ljepotice i ove su se godine itekako potrudile oko svojih glamuroznih stajlinga

Mjesecima unaprijed slavne uzvanice sa svojim timom stilista, make up stručnjaka i frizera osmišljavaju što upečatljiviji outfit za najpoznatiju dodjelu filmskih nagrada na svijetu.

Slavna manekenka i bivša Victorijina anđelica sve je oduševila fantastičnim make upom s upečatljivim crvenim ružem i kosom podijeljenom po sredini. Supruga Caleba Followilla , člana benda Kings of Leon , look je začinila velikim naušnicama.

Florence Pugh

Mlada engleska glumačka nada, koja je briljirala ulogom u filmu 'The Little Women', debitirala je ove godine na crvenom tepihu u Delby Theateru te je sve očarala nježnim make upom u ružičastim tonovima, posve u skladu s njezinim nježnim godinama. Odlična frizura koju je osmislio Peter Lux sjajno se uklopila u ovaj glamurozni look.