Dnevni horoskop za 15. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Na površinu izlazi situacija u kojoj ćete morati pokazati svoju diplomatsku stranu, i uspjet ćete bolje nego što mislite. U ljubavi ste privlačni i topliji nego inače, što budi zanimanje osobe koja vas već dugo promatra. Na poslu dobivate informaciju koja vam pomaže da se strateški bolje postavite. Večer je idealna za mali ritual koji vam puni baterije.