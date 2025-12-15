ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 15. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

15.12.2025 u 00:00

Ovnove danas pokreće neočekivan nalet hrabrosti koji im pomaže prekinuti oklijevanje oko jedne važne odluke. Bikovima dan donosi priliku da napokon dovrše nešto što ih već tjednima tiho opterećuje.

Rakovi danas jasnije nego ikad osjećaju tko im je stvarno saveznik, a tko ih iscrpljuje. Na površinu izlazi situacija u kojoj će Lavovi morati pokazati svoju diplomatsku stranu, i uspjet ćebolje nego što misle. Škorpionima dan donosi intenzivan, ali produktivan fokus; stvari koje su drugima komplicirane njima se danas poslože u sekundi...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

