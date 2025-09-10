Dnevni horoskop za 10. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Do podneva dovršite jednu važnu stvar i pošaljite gotov rezultat, a ne skicu. U ljubavi predložite susret s jasnim vremenom i mjestom, umjesto da čekate tuđi prijedlog. Ako komunikacija zapne, ponudite dvije realistično izvedive opcije i zatražite izbor. Večer smirite kratkom šetnjom ili večerom bez ekrana, da se tijelo i glava spuste nakon brzog jutra.

